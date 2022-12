Am 14. Dezember erscheint endlich die lang erwartete Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt. Für Modder und Mod-User heißt das allerdings im ersten Schritt wenig Gutes.

Lange mussten wir auf das Next-Gen-Update von The Witcher 3: Wild Hunt warten, mit dem das Rollenspiel in die aktuelle Generation gebracht wird. Das Update erscheint am 14. Dezember nicht nur für die neuen Konsolen, sondern auch für den PC und damit wird Mod-Entwicklern einiges an Arbeit und Mod-Usern einiges an Ärger bevorstehen.

Für The Witcher 3 gibt es nämlich zahlreiche Mods und etliche davon werden mit dem Update vorerst den Geist aufgeben, nachdem sie jahrelang mehr oder minder unbehellig mit Version 1.32 eingesetzt werden konnten. Wie CD Projekt RED im Forum verkündete, werden Script-basierte Mods zu Fehlern führen oder gar nicht mehr funktionieren.

Die Entwickler haben sich aber tatsächlich die Mühe gemacht, die Mods auf ihre Funktionalität zu checken und eine lange Liste von Mods erstellt mit dem Vermerk, ob sie mit dem Update funktionieren. Darin sind zur Zeit 71 Mods vertreten und ausgehend von der Liste wird etwa die Hälfte davon nicht mehr sauber laufen. Damit habt ihr zumindest gleich mal einen Anhaltspunkt, was ihr direkt nach dem Update noch nutzen könnt.

Aber das ist noch nicht alles. CDPR bietet Moddern nach dem Update über das Forum Hilfe an, sodass sie sich bei Fragen an das Mod-Team des Studios wenden können. Zudem wird parallel zum Update eine neue Version des Modkit veröffentlicht und kurz nach dem Release soll auch eine neue Version des TW3 WolvenKit folgen.

Einige Mods werdet ihr sogar gar nicht mehr brauchen, denn sie wurden in Absprache mit den jeweiligen Moddern bereits mit Überarbeitungen und Optimierungen ins Spiel integriert. Auf Basis eines Mods wurde sogar ein kompletter Teil des Spiels neu gestaltet. Laut einem Tweet von Marcin Momot von CDPR handelt es sich dabei um die Mods The Witcher 3 HD Reworked Project von HalkHogan, HD Monsters Reworked von Denroth, Immersive Real-time Cutscenes von teiji25, Nitpicker's Patch von chuckcash und World Map Fixes von Terg500. Nicht gerade selbstverständlich, dass ein Studios so auf die Mod-Community eingeht und äußerst lobenswert.