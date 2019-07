The Witcher 3: Wild Hunt

Nach vielen Gerüchten im Vorfeld wurde The Witcher 3: Wild Hunt auf der E3 2019 endlich auch für die Switch offiziell angekündigt. Einen Release-Termin nannten die Entwickler zunächst nicht, doch dieser könnte nun vorab ins Netz geleakt worden sein.

Die Freude unter Switch-Spielern war groß, als das Rollenspiel-Epos The Witcher 3: Wild Hunt auch für die Nintendo-Konsole angekündigt wurde. Auf der E3 2019 blieb CD Projekt RED nach monatelangen Gerüchten im Vorfeld aber zunächst einen konkreten Termin schuldig. Lediglich einen Release noch in 2019 sicherte man pauschal zu.

Nähere Informationen könnten nun aber womöglich ins Netz gelangt sein, auch wenn die offizielle Bestätigung im Augenblick weiterhin ausstehe. Der tschechische Händler CZC.cz hat nun nämlich den entsprechenden Produkteintrag mit einer konkreten Terminangabe versehen. Erweisen sich die Infos des Händlers als zutreffend, dann wird The Witcher 3: Wild Hunt ab dem 24. September 2019 für die Switch zu haben sein.

CZC.cz ist immerhin einer der größten Händler im deutschen Nachbarland Tschechien, so dass die Infos durchaus Gewicht haben könnten. Schließlich ist allein deshalb die Chance durchaus hoch, dass der Termin über offizielle Kanäle an den Händler zur Einarbeitung in die eigenen Systemen kommuniziert worden sein könnte.

Die Info machte schnell via Reddit die Runde und kurze Zeit später meldete sich dort dann auch ein Vorbesteller der Switch-Fassung bei GameStop zu Wort. Dieser vermeldete, dass auch GameStop zwischenzeitlich den 24. September als Release-Termin kommuniziert hatte.

Die Chancen stehen also ganz gut, dass es sich bei diesem Datum in Anbetracht zweier voneinander unabhängiger Quellen tatsächlich um den Erscheinungstermin von The Witcher 3: Wild Hunt auf der Switch handelt. Wir halten euch auf dem Laufenden und sagen Bescheid, sobald es offizielle Infos von CD Projekt RED gibt.