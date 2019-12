The Witcher (Netflix)

Das lange Warten wird in Kürze ein Ende haben: Die Serien-Umsetzung von The Witcher startet in wenigen Tagen auf Netflix durch. Kurz vorher wurde nun der finale Trailer zur ersten Staffel veröffentlicht.

Netflix rührt kurz vor der Veröffentlichung der ersten Staffel der neuen Serie "The Witcher" noch ein letztes Mal die Werbetrommel, ehe es losgeht. Fans des erfolgreichen Rollenspiels von CD Projekt RED scharren ob der vielversprechenden ersten Eindrücke bereits mit den Hufen - und jetzt gibt es noch einmal einen letzten Appetizer!

Bevor es am 20. Dezember auf Netflix mit Season 1 losgeht, hat der Streaming-Dienst nun noch einen finalen Trailer veröffentlicht. Darin ist natürlich wieder Henry Cavill als Hexer Geralt zu sehen, ebenso wie Yennefer und Ciri.

Die Serie basiert auf den Fantasy-Romanen und erzählt die epische Geschichte von Schicksal und Familie. Der einsame Monsterjäger Geralt von Riva versucht in einer Welt seinen Platz zu finden, in der Menschen oft grausamer sind als die wilden Kreaturen, die er jagt. Als ihn das Schicksal zu einer mächtigen Zauberin und einer jungen Prinzessin mit einem dunklen Geheimnis führt, müssen die drei schnell lernen, wie sie auf dem immer unbeständigeren Kontinent gemeinsam überleben können.

Neben Superman-Darsteller Cavill sind in den weiteren Hauptrollen Anya Chalotra als Yennefer und Freya Allan als Ciri zu sehen. Und nun: Viel Spaß mit dem finalen Trailer!