Auf Netflix ist am 20. Dezember endlich die erste Staffel der Serie zu The Witcher gestartet. Das verhilft auch dem langjährigen Rollenspiel-Epos The Witcher 3: Wild Hunt zu einem neuen Höhenflug.

Vor wenigen Tagen startete bei Netflix die erste Staffel von "The Witcher", die vornehmlich auf den Büchern basiert, sich aber auch optischer Anleihen aus den Videospielen bedient. Die Kritiken sind überwiegend positiv, nicht alle sind aber restlos von Staffel 1 der Serie begeistert. Dennoch verhilft diese auch CD Projekt RED und dem langjährigen Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt.

Wie Playtracker berichtet, hat der Start der Serie nämlich auch dem RPG-Epos neuen Schwung verliehen. Fans kehrten zu The Witcher 3: Wild Hunt zurück und zockten Titel in einem Umfang wie schon lange nicht mehr. Bei Steam lag die Zahl der gleichzeitig zockenden Gamer bei rund 48.000 - ein Wert, der seit dem Release des finalen DLC-Pakets "Blood & Wine" im Sommer 2016 nicht mehr erreicht worden war und das Spiel als einer der Top-Titel des damaligen Steam Summer Sale galt.

Nicht nur auf dem PC kehrten Spieler aber in die Welt von The Witcher zurück, sondern auch auf den Konsolen Xbox One und PlayStation 4. Laut den Erhebungen der Seite erfreute sich der Titel vor allen Dingen bei Käufern der originalen Spielversion wieder erhöhter Beliebtheit und nicht etwa der Game of the Year oder Complete Edition, wie man vielleicht vermuten möchte. Auf den Konsolen lassen sich die Spieler zwischen den einzelnen Versionen differenzieren, auf dem PC nicht.

Nach Schätzungen haben eine Million Spieler im Dezember wieder The Witcher 3: Wild Hunt gezockt - eine Zahl, die selbst aktuellen Top-Titeln gut zu Gesicht stehen würde. Der Wert liegt damit auch deutlich über den Spielerzahlen des bereits 2015 veröffentlichten RPG-Epos in den vergangenen zwei Jahren.

Insofern dürfte CD Projekt RED über den Start der Netlix-Serie alles andere als unglücklich sein, zumal selbst die vorherigen Titel wieder etwas gefragter sind. The Witcher brachte es auf über 5.000 gleichzeitige Gamer bei Steam, was den bisherigen Spitzenwert in 2019 fast verdreifacht, The Witcher 2: Assassins of Kings kletterte auf über 3.000 gleichzeitige Zocker und verdoppelte seinen bisherigen Spitzenwert 2019.