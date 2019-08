Keine Geduld mehr bis zur Veröffentlichung von The Surge 2 oder einfach nur neugierig? Aktuell werden Beta-Teilnehmer für das Sci-Fi-Action-Rollenspiel gesucht.

Der Publisher Focus Home Interactive sucht Teilnehmer für die geschlossene Beta von The Surge 2. Das Action-Rollenspiel mit Sci-Fi-Szenario wird vom deutschen Studio Deck13 Interactive entwickelt und kann im Zeitraum vom 15. bis zum 25. August von 1.000 Spielern angespielt werden. Der Nachfolger von The Surge bietet erstmals die Möglichkeit, dass ihr euren Charakter individuell gestaltet. Außerdem erwarten euch neue Kampfstile und Waffen. Während der erste Teil noch in einer Fabrik angesiedelt war, werdet ihr diesmal in eine größere Stadt versetzt, die alternative Wege und Charaktere für euer Abenteuer bereithält.

Die Voraussetzungen für die zweite Beta-Teilnahme lauten wie folgt:

Ihr müsst 18 Jahre oder älter sein

Ihr benötigt einen PC und Steam-Account

Englisch- oder Französischkenntnisse für das Feedback

Schließlich müsst ihr noch bestätigen, dass ihr keine Screenshots oder Videos sowie sonstige Informationen öffentlich verbreitet. Falls ihr Interesse habt, dann gelangt findet ihr das Anmeldeformular zum geschlossenen Beta-Test von The Surge 2 hier.

The Surge 2 erscheint am 24 .September für PC, PlayStation 4 und Xbox One.