Im Mai 2017 wurde The Surge veröffentlicht und galt seiner Zeit als durchaus gelungenes Sci-Fi-Action-Rollenspiel im Souls-Stil. Jetzt steht endlich das Sequel The Surge 2 vor der Tür.

Schon länger ist bekannt, dass Focus Home Interactive zusammen mit Deck13 das Sequel The Surge 2 in Arbeit hat, nur einen Release-Termin gab es für das Action-Rollenspiel im Souls-Stil samt Sci-Fi-Setting bisher nicht. Nachdem man zuletzt den Veröffentlichungszeitraum zumindest etwas eingegrenzt hat, gibt es nun noch vor der E3 in der kommenden Woche Vollzug zu vermelden.

Nachdem es zuvor einen Leak im australischen Microsoft Store gab, haben die Macher nun selbst via Twitter Nägel mit Köpfen gemacht und den Termin verkündet. Weil Publisher Focus Home der diesjährigen E3 fernbleibt, gibt es schon jetzt im Vorfeld mit dem 24. September 2019 den Release-Termin. An diesem Tag erscheinen alle angekündigten Versionen, sprich: PC-, PS4- und Xbox-One-Fassung.

We’re excited to announce that The Surge 2 will release worldwide September 24 on PS4, Xbox One, and PC! pic.twitter.com/YH97adVuH8