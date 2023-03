The Outer Worlds: Spacer's Choice

Eigentlich sollte der Release von The Outer Worlds: Spacer's Choice ein erfreulicher Tag für Rollenspieler sein, doch wie so oft in den letzten Monaten, steht dem die technische Umsetzung im Wege.

Was ist denn in letzter Zeit los mit den Spieleentwicklern? Kaum ein Spiel, dass nicht mit horrenden technischen Problemen auf den Markt kommt, insbesondere was die PC-Versionen betrifft.

Die Veröffentlichung von The Outer Worlds: Spacer's Choice sollte eigentlich ein Fest werden, immerhin bekommt das Spiel damit ein saftiges Grafik-Upgrade, vor allem bezogen auf die neuen Konsolen.

"Höher aufgelöste Grafiken, ein dynamisches Wettersystem, überarbeitete Beleuchtung und Umgebungen, verbesserte Leistung und Ladezeiten, verbesserte Details bei den Charakteren, eine erhöhte Level-Obergrenze und vieles mehr" haben die Entwickler versprochen. Herausgekommen ist offenbar eine Ruckelorgie auf allen Plattformen, glaubt man dem Spieler-Feedback auf Reddit und auf Steam, wo das Spiel gerade kräftig abgewatscht wird.

Unter anderem wird erwähnt, dass das Spiel selbst auf High-End-Grafikkarten wie der RTX 4090 nicht stabil über 30 fps läuft. Zudem gäbe es häufige Ruckler nicht nur beim Betreten neuer Gebiete, sondern auch im Kampf oder während Dialogen sowie immer dann, wenn neue Texturen geladen werden.

Die Probleme betreffen offenbar nicht nur die PC-Version, auch auf PS5 und Xbox Series X wird von ähnlichen Problemen bis hin zur Unspielbarkeit gesprochen, selbst im Performance-Modus. Ärgerlich, zumal es sich bei Spacer's Choice um ein kostenpflichtiges Upgrade handelt - Besitzer des Originalspiels müssen immerhin 10 Euro für das Upgrade hinlegen und können ohnehin schon nicht mehr ihre früheren Spielstände nutzen.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Entwickler dieser Probleme schleunigst annehmen, bevor der gute Ruf des überaus unterhaltsamen Rollenspiels komplett im Eimer ist. Immerhin haben sich die Entwickler mittlerweile geäußert und umgehend einen Patch versprochen:

The Outer Worlds erschien 2019 und bekam zwischenzeitlich zwei Erweiterungen.