The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Keinen Monat ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf dem Markt, in dieser vergleichsweise kurzen Zeit haben die Fans Hyrule aber bereits gehörig auf den Kopf gestellt. Viele Geheimnisse wurden gelüftet und scheinbar reicht es einigen Spielern nicht mehr, das Game selbst zu durchsuchen. Also wurde der Code in seine Einzelteile zerlegt, mit interessanten Ergebnissen.

Der Erfolg von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dürfte selbst Nintendo umhauen. Während harte Kritiker monieren, dass es sich letztlich nur um eine größere Erweiterung für Breath of the Wild handelt, zeigen sich weite Teile der Spielergemeinde begeistert von Links neuem Abenteuer. Wenig überraschend wurden in den Wochen seit Release bereits haufenweise Geheimnisse der Spielwelt gelüftet, doch nicht jeder sucht in Hyrule nach interessanten Informationen.

Ein paar Dataminer haben sich stattdessen den Code von Tears of the Kingdom vorgenommen. Dort fanden sie interessante Daten zu Färbungen für Links Parasegel. Zwar findet ihr im Spiel haufenweise Designs für den Gleiter, die findigen Fans entdeckten aber zwei Muster, die laut aktuellem Kenntnisstand gar nicht verfügbar sind. Sie tragen die Identifikationsnummern 1049 und 1050.

Den Dataminern nach basieren sie auf Prinzessin Zelda und Ganondorf. Nun spekulieren die Fans natürlich wild, was es mit den Parasegeln auf sich haben könnte. Am naheliegendsten scheint zu sein, dass sie zu zwei bisher unangekündigten Amiibo gehören. Ganz abwegig ist diese Annahme auch nicht, denn bisher veröffentlichte Nintendo nur eine Link-Figur zu Tears of the Kingdom. Die beiden anderen Hauptfiguren dürften also tatsächlich in Bälde folgen.

Im nachfolgenden Video seht ihr noch die beiden Designs bei 3:10 und 3:35.