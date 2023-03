The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Im Mai will Nintendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom veröffentlichen, doch echtes Gameplay war bis dato vom Nachfolger zu Breath of the Wild noch nicht zu sehen. Das soll sich nun in dieser Woche ändern!

Dafür, dass The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom das wichtigste Switch-Spiel des Jahres werden soll, hat sich Nintendo bis dato überraschend wenig zum Nachfolger zu Breath of the Wild geäußert. Trailer und Infos sind eher spärlich - und echtes Gameplay gab es bisher noch gar nicht zu sehen. Doch das wird sich im Hinblick auf den näher rückenden Release nun endlich ändern!

Gott sei Dank muss man da schon fast sagen, schließlich ist die Veröffentlichung (hoffentlich) nur noch rund sechs Wochen entfernt und soll planmäßig am 12. Mai 2023 über die Bühne gehen. Wie das Ganze dann auf der Switch aussehen wird, davon werdet ihr euch nun in dieser Woche überzeugen können.

Heute nämlich hat Nintendo eine 10-minütige Gameplay-Präsentation von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom angekündigt - und diese lässt nicht mehr lange auf sich warten. Schon am morgigen Dienstag, den 28. März 2023 soll es demnach soweit sein.

Eiji Aonuma, seines Zeichens Series Producer der Zelda-Reihe, lädt zu einer speziellen Direct-Konferenz ein, die sich im angeführten zeitlichen Umfang voll und ganz auf Spielszenen aus dem neuen Titel fokussieren wird. Wer direkt zur Erstausstrahlung über Nintendos YouTube-Channel dabei sein möchte, der kann um 16:00 Uhr einschalten.

Damit setzt Nintendo gewissermaßen auch eine Tradition fort, denn bereits in der Vergangenheit hatte man zu wichtigen bevorstehenden Releases wenige Wochen vorher Gameplay-Showcases ausgestrahlt, die sich auf die jeweiligen Titel konzentrierten. Als Beispiele wären da Splatoon 3 oder Xenoblade Chronicles 3 zu nennen.