The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Rund um den Jahreswechsel machte ein Gerücht um eine limitierte Auflage des OLED-Modells der Switch anlässlich des bevorstehenden The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die Runde. Dieses erhält nun neue Nahrung!

Im Mai will Nintendo mit dem neuen The Legenf od Zelda: Tears of the Kingdom für Furore sorgen. Schenkt man einem Gerücht von rund um den Jahreswechsel Glauben, dann können Fans auch zu einer limitierten Auflage des OLED-Modells der Switch greifen. Verifizieren ließen sich die vermeintlich geleakten Bilder und Infos seiner Zeit nicht - doch nun scheinen diese untermauert zu werden, wenngleich eine offizielle Ankündigung weiter aussteht.

Im Rahmen der Direct-Konferenz in der vergangenen Woche hat Nintendo nämlich einen neuen Trailer zu The Legend of Zelda: Teras of the Kingdom gezeigt und im Zuge dessen auch die Collector's Edition des Spiels offiziell bestätigt. Diese kommt in einem Steelbook daher und beinhaltet auch ein großes Poster, ein Artbook und ein Pin-Set - und gerade dieses Pin-Set wird im Folgenden wichtig!

Das Pin-Set kommt nämlich in einer speziellen Box daher, die ein Logo aufgedruckt hat. Eben jenes Logo war bis dato nicht mit Zelda in Verbindung zu bringen gewesen, war aber vor einigen Wochen auch auf dem geleakten Bildmaterial der limitierten Switch-Auflage zu sehen. Das Symbol ist auf dem linken Joy-Con-Controller im Bereich der grün-goldenen Farbgebung abgedruckt.

Kurzum: Zwar hat Nintendo die limitierte OLED-Version der Switch im Zelda-Look weiter noch nicht angekündigt, dass auf dem damals geleakten Bild aber das gleiche Symbol zu sehen ist wie auf dem nun offiziellen Pin-Set der Collector's Edition macht den Leak aber deutlich belastbarer und wahrscheinlicher.

Wer sich also eine Switch kaufen möchte und sich als großen Zelda-Fan bezeichnet, der sollte womöglich eine offizielle Ankündigung des Modells abwarten und dann schnell zuschlagen. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023.