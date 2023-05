The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Seit geraumer Zeit geistern massive Leaks zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom durchs Netz. Scheinbar sind die nicht nur Nintendo ein Dorn im Auge, auch ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens scheinen ein Problem zu haben. Auf Twitter sorgt ein Alumnus der Chefetage jetzt selbst für Gerechtigkeit.

In gut einer Woche ist es endlich so weit, am 12. Mai 2023 erscheint The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Der heiß erwartete Nachfolger zu Breath of the Wild erlaubt euch deutlich mehr kreative Freiheiten und schickt euch gar über die Wolken. Doch dunkle Wolken überschatten für Nintendo den fröhlichen Release-Tag.

>> 10 kommende Open-World-Spiele 2023: Umfang ohne Ende <<

Seit einiger Zeit geistern fette Leaks durchs Internet, vermutlich weil einige Spieler bereits deutlich vor Release an ihre Kopien von Tears of the Kingdom gekommen sind. Auf Social Media müsst ihr also massiv aufpassen, damit ihr nicht gespoilert werdet. Sogar das gesamte Spiel lässt sich auf diversen ROM-Seiten herunterladen.

Nicht nur der japanische Konzern hat damit ein Problem, auch ehemalige Mitarbeiter finden die Leaks so gar nicht lustig. Darunter der Ex-Boss von Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé höchstselbst. Der kanalisierte auf Twitter kürzliche seinen inneren Liam Neelson, als er auf ein Foto eines Nutzers reagierte, der Tears of the Kingdom auf der eigenen Switch spielt. Ob es sich dabei um die gecrackte Version handelt, geht aus dem Bild nicht hervor.

Er reagierte in jedem Fall mit einem Zitat aus dem Actionfilm 96 Hours: "Ich weiß nicht, was sie wollen. Was ich habe, sind einige ganz besondere Fähigkeiten. Fähigkeiten, die ich mir im Laufe einer langen Karriere angeeignet habe. Fähigkeiten, die mich zum Albtraum machen für Typen wie sie."

Bei jedem anderen User hätte man diese Antwort wohl mit einem Lachen abgetan, bei Reggie nahm sich der Twitter-Nutzer die Worte aber wohl zu Herzen und löschte seinen Post wieder. Doch der Ex-Nintendo-Chef hatte in weiser Voraussicht einen Screenshot angefertigt und tweetete ihn direkt.

Daraus lernt man wohl: Nicht nur Nintendo geht hart gegen Leaker und Raubkopierer vor. Das Mindset behalten auch Ehemalige tief in ihrem Bewusstsein verankert.