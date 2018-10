Werkelt Castlevania-Netflix-Producer an einer TV-Serie?

The Legend of Zelda

Auf Netflix war ja die Umsetzung des Castlevania-Franchise als animierte TV-Serie bereits sehr erfolgreich. Der zuständige Producer könnte nun womöglich ein vergleichbares Projekt zu The Legend of Zelda in Arbeit haben.

Verfilmungen von Videospielen sind ja bei weitem nicht immer erfolgreich oder gelungen, doch die Netflix-Serie zu Castlevania hielt was sie versprach. Diese wurde von Fans der Spiele so gut angenommen, dass sich Netflix ja sogar zu einer zweiten, längeren Staffel durchringen konnte.

Für die Serienadaption zeichnete der Producer Adi Shankar verantwortlich und dieser lässt im Spielebereich nun einmal mehr aufhorchen. Demnach könnte er eine entsprechende Serienumsetzung nun auch zu einer der erfolgreichsten Nintendo-Marken überhaupt, The Legend of Zelda, angehen.

Eine offizielle Bestätigung dieses Gerüchts gibt es zwar noch nicht, Shankar selbst hat nun aber bestätigt, dass er mit einem "ikonischen japanischen Spieleentwickler" zusammenarbeite um eine der "ikonischen Videospielserien in eine TV-Serie" umzusetzen. Die Vermutung, dass es sich dabei um Zelda handelt, liegt folglich nahe.

Möglich wäre, dass Zelda analog Castlevania in animierter Form als Serie umgesetzt werden könnte, aber wie gesagt: Dabei handelt es sich gegenwärtig unter dem Strich noch um Spekulation. Kommt es aber wirklich soweit, dann wird Zelda nach der Cartoon-Serie aus dem Jahr 1989 ein zweites Mal auf TV-Bildschirme kommen. Wir halten euch auf dem Laufenden.