The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Der PS4-Exklusivtitel The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III hatte eigentlich bereits einen Starttermin, doch die Fortsetzung der JRPG-Reihe lässt nun doch länger auf sich warten als zunächst geplant.

Mit dem 27. September 2019 hatte The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III bereits einen Release-Termin auf der PlayStation 4. Allerdings hat NIS America heute diesbezüglich schlechte Nachrichten im Gepäck, denn das bisher kommunizierte Datum kann leider nicht eingehalten werden.

Wie es in der Pressemeldung nun heißt, verschiebt sich der Release um rund einen Monat auf den 22. Oktober 2019. Damit wird sich das PS4-Spiel auch mit den namhaftesten Titeln in diesem Herbst messen müssen, die ebenfalls in diesem Zeitfenster erscheinen. Einen Grund für die Release-Verschiebung nannte man nicht, es dürften aber wie gewohnt wohl noch weitere Optimierungen am Titel vorgenommen werden.

Der neue Teil der JRPG-Reihe spielt rund 1,5 Jahre nach dem Erebonianischen Bürgerkrieg, der Vieles verändert hat Als gerade frisch gebackener Absolvent von der Thor-Militär-Akademie ist Rean Schwarzer, der Held der ersten beiden Teile, vom Schüler zum Ausbilder in einer neu gegründeten Zweigstelle der Akademie aufgestiegen. Die Zweigstelle drängt sich schnell auf die nationale Bühne. Hier übernimmt er die Führung über die neue Class VII und muss eine neue Generation Helden in eine ungewisse Zukunft führen. Noch ist alles ruhig, doch die ruchlose Ouroboros-Organisation beginnt im Hintergrund mit einer Verschwörung, die den ganzen Kontinent in einen Krieg stürzen könnte.

Der neue Teil der Serie lockt mit neuen Intrigen und Abenteuern, die euch an bislang unbekannte Orte bringen werden. Neben altbekannten Charakteren wird es auch neue Gesichter geben, die sich durch ihre Vielschichtigkeit auszeichnen sollen. Neben den bekannten RPG-Mechaniken und einer tiefgründigen Handlung soll euch auch ein überarbeitestes Kampfsystem an den Bildschirm fesseln.