The Last of Us

Na das war wohl nix. Gestern am späten Nachmittag erschien die PC-Version des legendären The Last of Us und scheint ein ebenso legendärer Reinfall zu werden - die Spieler sind stinksauer.

The Last of Us von der Konsole auf den PC zu bringen, ist sicherlich nicht die dümmste Idee. Erst recht nicht, nachdem das Spiel durch die HBO-Serie eine Menge an neuer Aufmerksamkeit erhalten hat. Das Spiel allerdings in diesem Zustand zu veröffentlichen, könnte ein ziemlicher Schuss in den Ofen werden.

Die ersten Spielerreaktionen sind nämlich alles andere als positiv, das Spiel wird gar als technisches Desaster bezeichnet. Schon nach wenigen Stunden ergatterte das Spiel über 2.000 vorrangig negative User-Reviews. Die Beschwerden beginnen bei extrem langsam ladenden Shadern bis hin zu massiver VRAM- und CPU-Auslastung selbst bei High-End-Rechnern. Häufige Abstürze sind ebenfalls ein Thema, sowie auch andere Probleme.

Da wundert es gar nicht mehr, dass Sony die Testversionen erst kurz vor Release herausgerückt hat. Üblicherweise erhalten wir Testversionen zu PC-Ports zwischen ein und drei Wochen vor Release. Unser Test ist natürlich noch im Gange, wir versuchen aber, euch schnellstens damit zu bedienen. Erste Probleme konnten wir allerdings auch bereits ausmachen, von langsamen Shadern über ungewöhnlich lange Ladezeiten trotz SSD bis hin zu massiven Problemen bei der Controller-Steuerung.

Naughty Dog hat via Twitter bereits reagiert und kümmert sich um die Behebung der Probleme, was natürlich nicht erklärt, warum das Spiel in einem derart miserablen Zustand veröffentlicht wurde. Weit oben auf der Prioritätenliste steht offenbar die Behebung der Shader-Probleme, die für weitere Probleme verantwortlich gemacht werden können. Hoffen wir, dass Naughty Dog die Situation schnell in den Griff bekommt, eine derart schlampige Umsetzung hat das Spiel nicht verdient.