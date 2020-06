The Last of Us: Part 2

Naughty Dog erweiterte seinerzeit die Geschichte von The Last of Us mit einem DLC. Wird auch die Geschichte des zweiten Teils an Umfang zulegen?

Wird auch The Last of Us: Part 2 DLC erhalten, der die Handlung erweitert? Laut Game Director Neil Druckmann ganz sicher nicht. Er erteilte Zusatzinhalten in der neuesten Ausgabe des Kinda Funny-Podcasts eine klare Absage. Das bedeutet, dass ihr euch keine Hoffnungen auf Extra-Content im Stile von Left Behind mehr machen müsst.

Wörtlich schildert Druckmann: "Nein, ich glaube mit The Last of Us hatten wir im Vorfeld einen Story-DLC für einen Season Pass erwähnt. Aber nein, es gibt keine Pläne für DLCs." Dabei böte die Handlung des Spiels reichlich Ansatzpunkte, Randereignisse genauer zu beleuchten. Eine vollständige Absage für mehr Geschichten rund um The Last of Us: Part 2 bedeutet das aber dennoch nicht zu 100 Prozent. Warum?

Nicht nur hat Sony im Allgemeinen jüngst mit Spider-Man: Miles Morales und im Speziellen Naughty Dog mit Uncharted: The Lost Legacy einen Weg gefunden, Geschichten zu erweitern, ohne sie als "DLC" zu verkaufen: Standalones könnten unter Umständen auch eine Rolle in der Zukunft von The Last of Us spielen.