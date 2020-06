The Last of Us: Part II

Bei Metacritic brennt gerade so richtig die Luft hinsichlich The Last of Us: Part II. Während die Presse das Spiel weitgehend über den grünen Klee lobt, stapeln sich die Nullen bei den User-Reviews.

Auf Metacritic geht gerade so richtig die Post ab in Sachen The Last of Us: Part II. Die Spielepresse ist sich auf der einen Seite weitgehend einig und beschert dem Spiel mit einem Metascore von 95 einen der best bewerteten Releases der Konsolengeneration. Die User-Seite sieht indes ganz anders aus. Mit einer Durchschnittswertung von 3,9 von 10 möglichen Punkten wird das Spiel massiv verrissen.

Interessant ist dabei schon die schiere Anzahl an User-Wertungen. Der aktuelle User-Scrore ergibt sich aus satten 49.924 Bewertungen (Stand heute Vormittag). Zum Vergleich: GTA 5 kassierte für die PS4-Version schlappe 5.044 Wertungen. Überraschend sind dabei die Extreme, denn die Null wurde nahezu irrsinnig oft vergeben, teils bereits sehr kurz nach Release, zu einem Zeitpunkt, an dem wohl kaum einer das Spiel schon durch hatte.

Als Hauptkritikpunkte werden in den User-Reviews die Story sowie die Charaktere bzw. deren Entwicklung genannt, während an der technischen Umsetzung niemand etwas auszusetzen hat. Das oftmals altbacken und mittelmäßig genannte Gameplay bekommt ebenfalls sein Fett weg, wenn auch bei weitem nicht in dem Maße.

Es geht in den User-Reviews zum Teil sehr harsch zur Sache, von einem Verrat am ersten Teil und dessen Charakteren ist die Rede (wofür sicherlich vor allem ein Ereignis recht früh im Spiel verantwortlich ist), von einer Zerstörung der Reihe. Traurigerweise wird zum Teil auch unverhohlen auf etwaige LGBT-Inhalte, wie Ellies lesbische Beziehung oder ein Transgender-Charakter, eingedroschen, von einer SJW-Agenda (SJW = Social Justice Warrior) seitens der Entwickler ist zuweilen die Rede. Nähere Ausführungen zu den schlechten Bewertungen sind nicht selten Mangelware.

Neil Druckmann, Vice President von Naughty Dog, sieht es offenbar mit einem Augenzwinkern:

Oh man... in just a few hours we have almost DOUBLE the number of user reviews for #TheLastofUsPartII than the first game received in seven years. Love that passion! 😘 pic.twitter.com/cXRfuUijNG — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) June 20, 2020

Die Wertungen der User scheinen nur die Extrembereiche zu umfassen, entweder gibt es hohe Wertungen oder die Null steht. Aktuell äußern sich 16.378 Spieler postiv, hingegen 31.887 Spieler äußerst negativ. Der mittlere Bereich ist mit 1.659 Wertungen geradezu ausgestorben. The Last of Us: Part II scheint offenbar kräftig zu polarisieren. Und wenn es Naughty Dog darum ging, den Nerv der Spieler zu treffen, scheint das gelungen zu sein - auf die eine oder andere Art und Weise.

Unabhängig davon verkauft sich das Spiel offenbar bestens, nicht zuletzt, weil es einer der wenigen großen Releases in dieser Jahreszeit und seit Beginn der Corona-Krise ist. Schon jetzt ist das Spiel laut gamesindustry.biz zuminest in Großbritannien der bisher am schnellsten verkaufte Sony-Release dieser Generation und hat bereits Uncharted 4 knapp vom Thron gestoßen - und darin sind die digitalen Verkäufe noch nicht berücksichtigt.

Habt ihr es schon gezockt? Was haltet ihr von The Last of Us: Part II?