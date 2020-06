The Last of Us: Part II

The Last of Us: Part II sorgt weiter für Diskussionen. Unzufriedene Spieler verlangen nun sogar von Naughty Dog, die Story des Spiels umzuschreiben.



VORSICHT, SPOILER!

Die teils heftigen Diskussionen um The Last of Us: Part II reißen nicht ab. Besonders die Geschichte des Spiels missfällt einigen außerordentlich. Auf Change.org wurde nun sogar eine Petition ins Leben gerufen, die Naughty Dog dazu bringen soll, die Geschichte des Spiels neu zu schreiben.

Unter dem Titel "Remake the storyline of The Last Of Us Part II" fordern Spieler den Entwickler auf, die gesamte Story zu verändern. Laut dem Verfasser, der unter dem Pseudonym Joel Miller auftritt, wären Gameplay, Grafik und Mechaniken toll, jedoch sei die Geschichte extrem schlecht. So wird Joels Tod ebenso scharf kritisiert wie die Tatsache, über weite Teile mit seiner Mörderin Abby spielen zu müssen.

Naughty Dog habe sich gegenüber den Fans respektlos verhalten, die sieben Jahre auf den Nachfolger gewartet hätten. Die Geschichte sei nicht das, was die Fans verdient hätten. Inzwischen haben 20.916 Leute (Stand: 25. Juni, 15.07 Uhr) die Petition unterzeichnet. Als vorläufiges Ziel sind 25.000 Unterschriften angegeben. Man darf gespannt sein, ob Naughty Dog auf das Vorhaben reagiert.