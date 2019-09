The Last of Us: Part II

Wie versprochen hatte The Last of Us: Part II in der heutigen Ausgabe von "State of Play" einen Auftritt. Zum Abschluss gab es einen frischen Trailer zu sehen - und der hielt die lang ersehnte Info zum Release-Termin bereit!

Das Warten auf einen Termin hat endlich ein Ende genommen! In einem neuen Trailer am heutigen Abend bestätigte Naughty Dog den Erscheinungstermin für The Last of Us: Part II - und die vorherigen Gerüchte im Netz sollten sich bestätigen.

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen längst, dass wir uns noch bis 2020 gedulden müssen; gleichzeitig wurde der Februar als heißer Kandidat für den Release ausgemacht. Und genau so kommt es nun auch! Zückt eure Kalender samt Rotstift und streicht euch den 21. Februar 2020 dick und fett an. Ab diesem Tag werdet ihr die Fortsetzung des Naughty-Dog-Hits offiziell käuflich erwerben können.

Der Trailer zeigte außerdem - wie gestern noch von Director Neil Druckmann angedeutet - auch Joel erstmals im Nachfolger, der sich bekanntermaßen auf Ellie konzentrieren wird. Im Video ist ein sichtbar gealterter Joel zu sehen. Den neuen Clip könnt ihr euch anbei ansehen. Viel Spaß!