The Last of Us: Part II

Eines der ersehntesten Spiele für die PlayStation 4 ist sicherlich The Last of Us: Part II, doch bislang gibt es immer noch keine konkretere Angabe zum Release-Termin. Ein Leak könnte nun aber zumindest den möglichen Veröffentlichungsmonat verraten.

Seit der Ankündigung des Sequels zählt The Last of Us: Part II zu den Hype-Titeln für die PlayStation 4. Sehnsüchtig warten Fans auf den Release, doch seitens Sony wird in Sachen Veröffentlichungstermin immer noch gemauert. Logisch, dass die zahlreichen Anhänger des Titels daher nach jedem Infohappen und Gerücht lechzen.

Einen neuen Hinweis zumindest auf den Veröffentlichungsmonat könnte es nun aus Peru geben. Dort hat der Händler LawGamers nun ein neues Promo-Bild veröffentlicht, welches von einem Release von The Last of Us: Part II im Oktober 2019 spricht. Vor allen Dingen die Möglichkeit der Vorbestellung wird in diesem Zusammenhang in den Fokus gerückt.

Gemeinhin wird erwartet, dass The Last of Us: Part II in diesem Jahr erscheint. Der Oktober macht insoweit Sinn, als dass Sony damit auch das lukrative Weihnachtsgeschäft mitnimmt; schließlich erscheinen gerade im Herbst die meisten Blockbuster des Spielejahres. Eine offizielle Bestätigung seitens Naughty Dog oder Sony steht aber natürlich noch aus, so dass ihr auch dieses neue Gerücht zunächst mit Vorsicht genießen solltet.

Sollte sich der Oktober 2019 als Zeitfenster bestätigen, dann wäre LawGamers gewiss nicht der erste Händler, der einen Release-Termin vorab ins Netz geleakt hat. Umgekehrt wäre er aber auch nicht der Erste, der einer Fehlinformation aufgesessen wäre. Wir halten euch auf dem Laufenden.