Weiter warten PlayStation-Fans sehnsüchtig auf die Veröffentlichung von The Last of Us: Part II. Jetzt scheint man auf dem Weg dorthin einen entscheidenden Schritt weiter zu sein.

The Last of Us: Part II wird einer der letzten ganz große PS4-Titel sein und soll dem Vernehmen nach als Remaster auch für die PS5 im kommenden Jahr veröffentlicht werden. Doch noch ist unklar, wann das Spiel für die aktuelle PS4 erscheint. Game Director Neil Druckmann macht den unzähligen Fans nun aber wieder etwas Hoffnung, dass sich an dieser Front bald etwas tut.

Via Twitter meldete sich der Mitarbeiter von Entwickler Naughty Dog nun zu Wort und veröffentlichte ein Foto eines Blatt Papiers, auf dem schlicht "The End" abgedruckt ist. Garniert hat er das Ganze mit den Worten "Wir haben gerade diese Szene gemacht".

Just shot this scene... so... 😔 pic.twitter.com/uyjbpTdfxC — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 17. April 2019

Kurzum: Mittlerweile ist damit dann nun auch die Schlussszene des neuen The Last of Us: Part II ganz offiziell im Kasten. Das muss nicht gleichbedeutend damit sein, dass der Motion-Capturing-Prozess für das Spiel generell abgeschlossen ist, zumal Szenen nicht in chronologischer Reihenfolge produziert werden. Dennoch nährt Druckmann damit natürlich die Hoffnung, dass es nun endlich bald Neuigkeiten zum Release-Termin geben könnte.

Erst vor wenigen Tagen bestätigte Druckmann beispielsweise auch, dass die Arbeiten von Laura Bailey am Spiel zwischenzeitlich komplettiert wurden. Es tut sich also Einiges am Set zum Spiel.