The Last of Us: Part II

Was sich im Laufe des heutigen Tages bereits abzeichnete, ist nun offiziell: The Last of Us: Part II wird nun doch nicht im Februar 2020 erscheinen, sondern wurde von Naughty Dog nun noch einmal spürbar nach hinten verschoben.

Im Laufe des heutigen Donnerstag machte eine Meldung von Kotaku die Runde. Unter Berufung auf zuverlässige Quellen hieß es darin, dass The Last of Us: Part II nun doch noch einmal verschoben wird, obwohl das Spiel erst vor wenigen Wochen endlich den lang ersehnten Release-Termin erhalten hat. Jetzt kommt alles anders!

Wer sich bereits den 21. Februar 2020 rot im Kalender angestrichen hatte, der kann diesen Termin nun getrost wieder vergessen: Das heiß ersehnte Sequel wird nun doch spürbar später erscheinen, immerhin aber weiter für die PlayStation 4, obwohl die PS5 ja ebenfalls im kommenden Jahr starten soll.

Via PlayStation Blog hat Naughty Dog in Person von Director Neil Druckmann jetzt direkt mit dem 29. Mai 2020 einen neuen Veröffentlichungstermin bestätigt. Das neue Abenteuer von Ellie verzögert sich somit noch einmal um rund drei Monate.

"Ich weiß. Es ist gerade mal einen Monat her, dass wir das Spiel im großen Rahmen vorgestellt haben und Medienvertreter mehr als zwei Stunden Gameplay testen konnten. Dabei haben wir auch unseren neuen Story-Trailer gezeigt und das Erscheinungsdatum bekannt gegeben. Die vielen positiven Reaktionen aus unserer Community waren überwältigend und man kann die Energie bei uns im Team förmlich spüren", heißt es seitens Druckmann.