Wenn ihr Bock auf eine spannende Story gepaart mit Science Fiction habt, solltet ihr euch am Wochenende mal die Demo von The Invincible gönnen.

The Invincible, stammt von Statward Industries und wird von 11 bit Studios gepublished. Das Spiel soll 2023 für PC und Konsolen erscheinen und ist inspiriert vom gleichnamigen Sci-Fi-Roman des legendären Autors Stanislav Lem und spätestens bei dem Namen sollten Sci-Fi-Jünger bereits am Haken hängenn.

The Invinvible dreht sich um die scharfsinnige Astrobiologin Yasra, die auf einem fernen Planeten aufwacht und mitten in eine lebensbedrohliche Rettungsmission gerät. Auf Regis III – einem unbewohnten, unerforschten Planeten – wird sie mit der gewaltigen Aufgabe betraut, das verschollene Team einer interstellaren wissenschaftlichen Expedition zu finden, die weit entfernt von der Heimat ein plötzliches Ende nahm.Als Yasra immer tiefer in die Geheimnisse rund um das Verschwinden ihrer Kollegen eintaucht und auf unbegreifliche Phänomene trifft, wird schnell klar, dass in den staubigen Weiten von Regis III fürchterliche Geheimnisse verborgen liegen.

Einblicke in das narrative First-Person-Abenteuer könnt ihr aktuell durch eine Demoversion auf Steam erhalten, die im Rahmen der LudoNarraCon 2023 noch bis zum 11. Mai zur Verfügung steht - also genau richtig für das kommende Wochenende.

Das ausgerechnet 11 bit Studios sich die Publishing-Rechte für The Invincible gesichert hat, sollte bereits einen Hinweis auf die Art des Spiels geben. 11 bit Studios hatte seinerzeit das vielfach ausgezeichnete Kriegsdrama This War of Mine auf die Beine gestellt und damit einen Hang zu erzählerischen Titeln mit Entscheidungen und Konsequenzen bewiesen. Das soll auch bei The Invincible nicht anders sein.