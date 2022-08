The Game Awards 2022

Die Game Awards im Dezember haben sich nicht nur zur wichtigsten Preisverleihung der Spielebranche gemausert, sondern warten regelmäßig auch mit etlichen Weltpremieren und Neuankündigungen auf. Die diesjährige Ausgabe hat nun einen konkreten Termin.

Am heutigen Dienstag wird Geoff Keighley zunächst einmal durch die gamescom Opening Night Live führen und etliche Weltpremieren und Spielvorstellungen abliefern, wenig überraschend kehrt der bekannte Spielejournalist mit einem bewährten Format aber auch im Dezember wieder auf die Bühne zurück: Die The Game Awards 2022 haben nun einen konkreten Termin.

Kurz vor dem Start der gamescom steht nun fest, wann ihr euch in diesem Jahr auf die The Game Awards freuen dürft. Das Format wird dem Dezember treu bleiben und soll diesmal am 8. Dezember 2022 ausgestrahlt werden. Es wird die mittlerweile neunte Ausgabe seit der ursprünglichen Einführung im Jahr 2014 sein.

Austragungsort wird das Microsoft Theater in Los Angeles sein - und wie gewohnt werden nicht nur die besten Spiele des Jahres ausgezeichnet, sondern es wird auch wieder etliche Weltpremieren und Neuvorstellungen eben. Die exakten Details zur Länge der Show, den Nominierten und mehr werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Fest steht schon jetzt: Zumindest eine neue Kategorie wird es bei den eigentlichen Auszeichnungen geben - nämlich die der besten Adaption. Hier sollen kreative Arbeiten ausgezeichnet werden, welche die Umsetzung von Videospielmarken in anderen populären Medien zum Gegenstand haben.

Wie auch das Summer Game Fest setzen auch die diesjährigen Game Awards auf eine Partnerschaft mit IMAX und werden deshalb auch in ausgewählten Großstädten rund um den Globus in den Kinos ausgestrahlt werden.