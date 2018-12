Seit Jahren werden die Game Awards genutzt, um die wichtigsten Spiele der vergangenen zwölf Monate zu würdigen. Doch fast noch spannender sind die etlichen Ankündigungen und Enthüllungen, die im Rahmen dieser Show stattfinden. Wir stellen euch alle kommenden Spiele vor, auf die ihr euch schon jetzt freuen dürft.

Dragon Age

Bereits im Vorfeld der Game Awards hatte Entwickler BioWare die Erwartungen rund um ein neues Dragon Age angefeuert. Und so ist es: Das noch unbetitelte Dragon Age setzt die RPG-Reihe nach vierjähriger Pause fort. Viel verraten wollte man aber doch nicht, vielmehr zeigt man nur einen knappen Teaser ohne Informationen zum Spiel. Spannend ist einzig die am Ende ertönende Stimme, die sagt: “Letztendlich hast du mich also gefunden. Ich vermute, du hast Fragen.” Danach folgt der Hashtag #TheDreadWolfRises. Den solltet ihr im Auge behalten, denn neue Infos zum nächsten Dragon Age werden in den kommenden Wochen und Monaten unter anderem dort auftauchen. Das Spiel dagegen wird noch auf sich warten lassen: Vor 2020 wird es wohl nichts mit dem neuen Dragon Age.

Dragon Age 4 - TGA 2018 Teaser Trailer Wie erwartet hat BioWare im Rahmen der TGA 2018 einen ersten Teaser zur RPG-Fortsetzung Dragon Age 4 gezeigt.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Vor vielen Jahren überraschte The Stanley Parable mit feinem Humor und einer wahnwitzigen Story. Konsolenspieler schauten aber immer in die Röhre, was auch Stanley auf den Game Awards wunderte. Deswegen wird sich das demnächst ändern. The Stanley Parable: Ultra Deluxe erscheint mit neuen Entscheidungen und Enden. Also hat eigentlich jeder Grund, sich zu freuen.

The Stanley Parable - TGA 2018 Ultra Deluxe Reveal Trailer Die Ultra Deluxe Edition von The Stanley Parable bringt 2019 nicht nur neue PC-Inhalte, sondern erscheint auch auf Konsolen.

Among Trees

FJRD Interactive hat mit Among Trees einen Survival-Sandbox-Titel in der Pipeline, der gerade visuell begeistert, wie der erste kurze Trailer zeigt. Ihr landet in einer offenen Spielwelt, in der ihr nur überleben könnt, indem ihr Ressourcen sammelt, den harschen Witterungsbedingungen trotzt und euch vor den gefährlichen Raubtieren in Acht nehmt. Die Early-Access-Phase startet irgendwann im Jahr 2019.