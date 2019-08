Good Shepherd Entertainment und Ace Team haben mit The Eternal Cylinder ein interessantes neues Projekt kurz vor der gamescom offiziell vorgestellt.

Der Indie-Entwickler Ace Team, bekannt für Zeno Clash oder Rock of Ages, hat mit The Eternal Cylinder ein neues Projekt in Arbeit. Dieses soll via Good Shepherd Entertainment voraussichtlich im kommenden Jahr 2020 für PC und Konsolen erscheinen. Während die genauen Konsolenplattformen noch nicht benannt wurden, steht bereits fest, dass der PC-Release exklusiv via Epic Games Store erfolgen wird.

In The Eternal Cylinder kontrolliert ihr eine Herde bezaubernder Kreaturen namens Trebhums und müsst eine seltsame außerirdische Welt erforschen, die mit exotischen Lebensformen, surrealen Umgebungn und der ständigen Bedrohung durch den Zylinder, einer gigantischen rollenden Struktur alter Herkunft, gefüllt ist. Letztere zerstört alles, was sich ihr in den Weg stellt.

Das einzigartige Ökosystem im Survival-Abenteuer mit offener Spielwelt wird zufallsgeneriert und mit Rätseldesigns, Tier-KI, Echtzeit-Weltzerstörung und organischer Erforschung mit Leben gefüllt. Mehrere Durchläufe sollen demnach wirklich nie identisch sein und für einen hohen Wiederspielbarkeitswert sorgen.

Eure Trebhums beginnen am unteren Ende der Nahrungskette, können aber durch den Verzehr einer Vielzahl von Flora und Fauna mutieren und neue physische Attribute und Fähigkeiten entwickeln. Ihr dürft Dutzende von Mutationen entdecken, darunter auch neue Fähigkeiten wie Fliegen und Schwimmen, um neue Gebiete zu erreichen - und neue Sinne, um Rätsel, Herausforderungen und Gefahren zu überwinden.

Weitere Details folgen zu gegebener Zeit.