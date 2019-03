The Elder Scrolls VI + Starfield

Im Gegensatz zu Sony und EA gibt sich Bethesda auch in diesem Jahr auf der E3 2019 in Los Angeles die Ehre - eine Pressekonferenz inklusive. Gibt es dabei endlich auch frische Infos zu den RPG-Hoffnungen The Elder Scrolls VI und Starfield?

Im vergangenen Jahr hatte Bethesda auf der E3 in Los Angeles einen durchaus großen Auftritt, bestätigte das Studio dort doch die Entwicklung von The Elder Scrolls VI als auch von Starfield. Die zwei Rollenspiele - eines mit Fantasy- und eines mit Sci-Fi-Setting - gelten als große Hoffnungsträger des Genres. Gibt es in diesem Jahr endlich handfeste Infos zu beiden Spielen?

Die Antwort darauf lautet nun leider Gottes: Nein! Wie Todd Howard, Director der Bethesda Game Studios nun bekannt gab, werden weder The Elder Scrolls VI noch Starfield auf der E3 2019 in den Vereinigten Staaten zu sehen sein. Die Abwesenheit beider Rollenspiele wurde nun im Rahmen eines Panels von Bethesda auf der PAX East in Boston an diesem Wochenende kommuniziert.

Howard bliebt weitere Infos zu den E3-Planungen Bethesdas schuldig, die Abstinenz der beiden wohl wichtigsten kommenden Titel des Studios lässt jedoch aufhorchen. Vermutlich wählt man auch deshalb diesen Weg, weil Starfield bereits als Next-Gen-Titel bestätigt ist und noch vor The Elder Scrolls VI erscheinen soll. Da die neue Konsolengeneration bis dato aber noch nicht vorgestellt ist, könnte das auch erklären, warum man bei Bethesda auf eine Präsentation der beiden Spiele zunächst verzichtet.

Insoweit bleibt es jedoch spannend zu sehen, welche Ankündigungen das Studio für die diesjährige E3-Pressekonferenz am Sonntag, den 09. Juni um 17:30 Uhr Ortszeit eingeplant hat. Wenn es bei uns dann bereits Montag, der 10. Juni um 02:30 Uhr ist, dürfte es dennoch etliche erwähnenswerte News geben, denn ansonsten hätte man auf die E3-Präsentation auch direkt verzichten können. Einziger bislang bestätigter Titel für das Event ist Wolfenstein: Youngblood. Vermutlich wird es auch im die zukünftigen Pläne mit den Titeln The Elder Scrolls Online, The Elder Scrolls: Blades, Fallout 76 sowie RAGE 2 gehen.