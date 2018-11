The Elder Scrolls: Blades

Das neue Rollenspiel The Elder Scrolls: Blades von Bethesda wurde verschoben. Zunächst war eine Veröffentlichung in diesem Herbst geplant.

Die Entwickler von Bethesda Game Studios haben via Twitter mitgeteilt, dass The Elder Scrolls: Blades erst im nächsten Jahr erscheinen wird. Das Rollenspiel für mobile Geräte wurde während der Pressekonferenz auf der diesjährigen E3 präsentiert und sollte ursprünglich in diesem Herbst erscheinen.

Spielerisch erwartet euch ein First-Person-Rollenspiel, welches vor allem von der Touch-Steuerung Gebrauch macht. So müsst ihr für unterschiedliche Angriffe verschiedene Bewegungen auf dem Touchscreen ausführen. Auf der Reise erfüllt ihr Quests und baut eine Stadt mit eurem zuvor erstellten Charakter auf. Im Rahmen der Multiplayer-Komponente ist es möglich, dass ihr eure Freunde zu Duellen in der Arena herausfordert. Wer sich für einen frühen Zugang interessiert, der kann die Anmeldung für The Elder Scrolls: Blades auf der offiziellen Webseite tätigen.

Nach der Veröffentlichung für Android und iOS sollen auch Versionen für PC und Konsolen folgen. Die finale Version von The Elder Scrolls: Blades soll Anfang 2019 erhältlich sein.