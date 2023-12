The Day Before

Gerade, als wir dachten, die Geschichte rund um The Day Before könne nicht besser werden, haut das Entwicklerstudio Fntastic den nächsten Knaller raus. Eigentlich existiert die Spieleschmiede ja nicht mehr, ein Social-Media-Posting verrät jetzt aber mehr über die Zukunft des Titels.

Die Story von The Day Before geht sicherlich in die Videospielgeschichte als einer der größten Misserfolge überhaupt ein. Nach den ersten Trailern entwickelte sich ein regelrechter Hype um den Titel, den viele Fans als die nächste große Survival-MMO-Hoffnung sahen. Doch mit jeder Verschiebung und weiteren veröffentlichten Videos kamen Bedenken auf, dass das Studio Fntastic unfeine Absichten verfolgt.

Der Release am 7. Dezember 2023 haute dann die letzten Nägel in den Sarg des Titels. Einige findige Detektive fanden heraus, dass die Entwicklerinnen und Entwickler einfach ein paar Assets aus dem Unreal-Engine-Store zusammen kloppten. Der Skandal wurde durch das vorne und hinten nicht funktionierende Gameplay abgerundet.

Kurz nach dem Release von The Day Before verkündete Fntastic auch mal eben, dass das Studio die Pforten schließt. Angeblich sollen alle Käufer und Käuferinnen Refunds von Steam erhalten, auch wenn sie länger als zwei Stunden gespielt hatten. Von der Distributionsplattform wurde der Titel mittlerweile entfernt, allerdings versprach Fntastic, dass die Server vorerst online bleiben.

Upsidupsi, da wurden wohl zu vorschnell Versprechungen gemacht. Denn in einem neuen Posting auf X (ehemals Twitter) wurde nun bekannt gegeben: Am 22. Januar 2024 gehen die Server von The Day Before vom Netz. Solltet ihr also auf einen Refund verzichtet haben, schaut ihr jetzt in die Rolle. Noch ärgerlicher dürfte es ausfallen, wenn ihr einen Steam-Account mit dem Spiel von einem der haufenweise aufploppenden Scalper erworben habt. Die Konten gingen teilweise für über 200 US-Dollar über den virtuellen Tisch.

Weiter heißt es in dem Statement: "Wie zuvor kommuniziert, arbeitet Mytona als Investor mit Steam zusammen, um Refunds für alle Käufer zu erleichtern. Für alle Spieler, die ihren Kauf noch nicht rückgängig gemacht haben, wird Steam nun proaktiv Refunds anleihen. Wir wollen noch einmal unsere Dankbarkeit für den Support der Community während der Lebensspanne des Projekts zum Ausdruck bringen. Leider haben wir ohne ein Entwicklungsteam keine andere Wahl als das Projekt offiziell zu schließen."

Da bleiben wir mal gespannt, ob wirklich alle Käuferinnen und Käufer automatisch einen Refund erhalten. Denn suspekt wirkt das alles nach wie vor. Die gesamte Geschichte hat euch Kollege Felix übrigens im nachfolgenden Video ausführlich aufgeschlüsselt: