Tell Me Why

Vor allen Dingen mit Life is Strange hat sich DONTNOD Entertainment einen Namen gemacht. Jetzt kommt mit Tell Me Why ein weiteres narratives Adventure für Fans des Studios.

DONTNOD Entertainment setzt weiterhin auf narrative Adventures und hat nach Life is Strange 2 mit Tell Me Why auf der X019 in London nun sein nächstes Projekt vorgestellt. Im Fokus des neuen Titels steht dabei wieder eine Geschichte, wobei das Studio einen besonderen Ansatz wählt: Ihr werdet erstmals in einem Videospiel eines großen Entwicklers sowie Publishers einen Transgender-Charakter steuern dürfen!

Im Fokus stehen Zwillinge aus Alaska, namentlich Tyler und Alyson Ronan, die eine nicht gerade einfache Kindheit haben. Rund um die beiden Charaktere werdet ihr Erinnerungen erforschen können und müsst euch schlussendlich im Spielverlauf entscheiden, welche Version der Story im Spiel ihr eigentlich glauben wollt.

Die Veröffentlichung des neuen Adventures ist für Sommer 2020 auf PC und Xbox One geplant; auch im Game Pass wird Tell Me Why für Abonnenten enthalten sein. Einen Unterschied zu früheren Spielen des Studios gibt es bei der Release-Planung: Die Veröffentlichungsdaten sollen deutlich im Vorfeld festgelegt werden, so dass ihr wisst, wann ihr mit welcher Episode rechnen dürft.