Rund um kommende Inhalte für Videospiele oder Neuankündigungen gibt es im Netz ja allerhand Gerüchte, von denen oft unklar ist, ob diese auch wirklich Hand und Fuß oder eher Fake News sind. In Bezug auf Super Smash Bros. Ultimate verdichten sich nun aber die Anzeichen, dass an einem Leak der noch verbleibenden DLC-Kämpfer durchaus etwas dran sein könnte.

Im Vorfeld der E3 2019 machte nämlich der Discord-Nutzer namens Paragon auf sich aufmerksam. Diesert veröffentlichte allerhand Informationen und behauptete, dass es sich dabei um einen Leak von Nintendos E3-Plänen handle. Im Nachgang zur Direct-Konferenz von der Messe in Los Angeles steht fest: Der Leak von Paragon entpuppte sich tatsächlich als sehr akkurat. Unter anderem hatte dieser den Banjo-Kazooie-DLC zu Super Smash Bros. Ultimate sowie die Ankündigung des Sequels The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 zutreffend auf dem Schirm.

Den Aussagen des Nutzers ist also durchaus Bedeutung beizumessen und so ist die Chance nicht zu gering, dass er mit seinem neuesten Leak ebenfalls recht behalten könnte. Für Super Smash Bros. Ultimate soll es bekanntermaßen fünf DLC-Charaktere geben, von denen Joker aus der Persona-Reihe, der Held aus Dragon Quest sowie eben Banjo Kazooie nun bereits feststehen. Paragon bringt nun aber auch die beiden letzten DLC-Kämpfer ins Spiel.

Behält er wieder recht, dann wird das Roster durch Nintendo noch mit einem Charakter aus der Undertale-Reihe ergänzt. Bei diesem vierten DLC-Protagonisten muss es sich aber nicht zwingend um Sans, einem der populärsten Charaktere dieser Serie, handeln.

Den Abschluss der fünf DLC-Charaktere für Super Smash Bros. Ultimate soll anschließend Waluigi bilden, was viele Fans des Franchise freuen dürfte. Schließlich gab es vor dem Release des Brawlers sogar eine Fan-Kampagne mit dem Ziel, Waluigi in das Spiel zu bringen.

Ob an den neuen Spekulationen etwas dran ist, wird interessant zu beobachten sein. In der Vergangenheit hatte ein anderer Leak schonmal behauptet, Ryu Hayabusa, Steve aus Minecraft und der Hauptcharakter aus DOOM würden für Super Smash Bros. Ultimate per DLC erscheinen; von diesen schaffte bislang aber keinen den Sprung in das Spiel.