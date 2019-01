Wer wird nach Joker der nächste DLC-Kämpfer für Super Smash Bros. Ultimate? Im Code will ein Dataminer mehr oder weniger konkrete Hinweise entdeckt haben.

Fünf zusätzliche Kämpfer wird Super Smash Bros. Ultimate neben der Piranha-Pflanze nach Release nach und nach erhalten. Welche das sind, wurde längst intern entschieden. Angekündigt wurde bereits nur Joker aus Persona 5. Seit mehreren Wochen ranken sich Gerüchte um den zweiten DLC-Kämpfer. Und alle deuten auf eine Figur aus der Dragon-Quest-Reihe hin.

Nun soll es aber auch erstmals konkretere Hinweise geben und die stecken bereits vorbereitend im Code von Super Smash Bros. Ultimate. Im Forum Resetera wurden Tweets veröffentlicht, die die entsprechenden Zeilen erläutern. Dort sind bereits drei kommende Charaktere mit Codenamen zu finden. Die erste ist die bereits bekannte Piranha-Pflanze, die mit "fighter_kind_packu" hinterlegt ist. Im Japanischen heißt sie Pakkun. Der Eintrag "fighter_kind_jack" wird mit Joker in Verbindung gebracht. Der natürlich interessanteste Eintrag liest sich "fighter_kind_brave", der sich auf den noch unangekündigten Charakter bezieht.

"Brave wird wiederum erneut mit Erdrick, dem Helden aus Dragon Quest III in Verbindung gebracht. Die Helden-Klasse des Spiels wird in der japanischen Version Yusha (勇者) bezeichnet, die direkt übersetzt "mutig" oder "mutiger Mann" bedeutet. Es sieht also ganz danach aus, als würde nach Joker ein weiterer JRPG-Charakter den Roster von Smash erweitern. Für alle besonders neugierigen konnten sogar schon ein paar Werte der kommenden Kämpfer aus dem Code gefischt werden.

Bei Joker soll es sich um einen ziemlich leichten Charakter handeln, dessen Gewicht etwa dem von Peach und Daisy entspricht. Brave dagegen entspricht ungefähr Clounds Gewicht. Jokers Laufgeschwindigkeit ist recht hoch, in der Nähe von Mewtu, Glurak und Ridley angesiedelt. Brave dagegen läuft etwa so schnell wie der Junge Link. Joker wird außerdem schnell zuschlagen und von Wänden abspringen können, wie etwa Captain Falcon oder der Bewohner. Brave hat keine der beiden Fähigkeiten.

Erwiesen ist darüber hinaus, dass Brave erst mit dem Day-One-Patch 1.1.0 in den Code des Spiels eingefügt wurde. Die Piranha-Pflanze und Joker waren bereits bei Auslieferung enthalten. Daraus lässt sich schließen, dass besagter Dragon-Quest-Charakter sich in einem früheren Entwicklungsstadium als die anderen beiden befindet.