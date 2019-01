Nintendo hat auch mit Super Smash Bros. Ultimate wieder einen Erfolg gelandet, doch wie groß dieser tatsächlich ist, das wird nun klar. Denn die Japaner knackten mit dem Spiel auch einen mehrere Jahre alten Rekord.

Das US-amerikanische Marktforschungsinstitut NPD Group hat nun nämlich den Bericht über den Spielemarkt in den USA im Dezember 2018 sowie im abgelaufenen Gesamtjahr veröffentlicht. Daraus geht unter anderem hervor, dass Super Smash Bros. Ultimate nun den Rekord für das sich am schnellsten verkaufende Konsolen-Exklusivspiel geknackt hat.

Der erst im Dezember veröffentlichte Brawler für die Switch dominierte den Software-Bereich in diesem Monat und landete folgerichtig auf Platz 1 der Charts in den Vereinigten Staaten. Ganz nebenbei hat das auch schon gereicht, um in den Jahresverkaufscharts direkt auf Platz 5 zu landen. Digitale Verkäufe werden von den Marktanalysten jedoch nicht einbezogen.

So schnell hat sich schlussendlich noch kein Exklusivtitel auf irgendeiner Plattformen häufiger verkauft, als Super Smash Bros. Ultimate. Der bisherige Spitzenreiter in dieser Kategorie war Halo: Reach, das diesen Rekord seit 2010 (!) für sich verbuchen konnte. Matt Piscatella von der NPD Group betonte, dass Super Smash Bros. Ultimate zudem auch den bisherigen Spitzenreiter innerhalb des Franchise deutlich hinter sich gelassen habe. Die Verkaufszahlen hätten in diesem kurzen Zeitraum 70 Prozent über denen des erfolgreichen Super Smash Bros. Brawl gelegen.

Weitere Randnotizen des Bereichts der Marktforscher: Red Dead Redemption 2 avancierte zum meistverkauften Spiel im Kalenderjahr 2018. Die meistverkaufte Konsole war tatsächlich die Switch, die selbst die PS4 hinter sich lassen konnte.