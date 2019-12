Super Mario Maker 2 bekommt sein zweites großes Update mit neuen Bauteilen, Speedruns und einem brandneuen Zelda-Item.

Am 5. Dezember erhält Super Mario Maker 2 ein kostenloses Update voller neuer Inhalte. Ab diesem Datum steht Link aus The Legend of Zelda als spielbarer Charakter mit verschiedenen Waffen und Fähigkeiten zur Verfügung. Das Update bietet außerdem den neuen Modus Ninji-Speedrun sowie allen Baumeistern die folgenden weiteren Levelbausteine und Gegner:

Der Sprint-Block , erhältlich im Spiel-Thema Super Mario 3D World, verleiht Mario einen Temposchub, sobald er ihn betritt.

, erhältlich im Spiel-Thema Super Mario 3D World, verleiht Mario einen Temposchub, sobald er ihn betritt. Gefrorene Münzen stecken in Eisblöcken fest und lassen sich nur mit Hilfe von Feuerbällen oder anderen Hitzequellen, wie der Wüstensonne, freilegen.

stecken in Eisblöcken fest und lassen sich nur mit Hilfe von Feuerbällen oder anderen Hitzequellen, wie der Wüstensonne, freilegen. P-Blöcke erzeugen vorübergehend stabile Plattformen – oder lösen sie auf – sobald man einen P-Block trifft.

erzeugen vorübergehend stabile Plattformen – oder lösen sie auf – sobald man einen P-Block trifft. Der Gegner Spike spuckt Pieksbälle auf Mario. Wird Spike im Schnee platziert, wirft er mit Schneebällen um sich.

spuckt Pieksbälle auf Mario. Wird Spike im Schnee platziert, wirft er mit Schneebällen um sich. Pokey, der aus mehreren Mario-Spielen bekannte Kaktus, tritt erstmals in Super Mario Maker 2 auf.

Im Ninji-Speedrun spielt ihr Level, die exklusiv für diesen Modus entwickelt wurden. Während eines Events habt ihr die Möglichkeit, euch mit anderen Spielern Wettrennen zu messen: Startet man ein Level, erscheinen die Ninji-Geister anderer Spieler. Anhand der Spielerdaten werden Geister zugeteilt, die ein vergleichbares Leistungsniveau aufweisen.