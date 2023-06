Die gestrige Ankündigung von Super Mario Bros. Wonder hat ohnehin für Freude gesorgt, aber Mario in Elefantenform lässt die Fans komplett steil gehen.

Dass ein neues Mario-Spiel in der Mache ist, war schon länger bekannt und nach der Ankündigung von Super Mario Bros. Wonder ist die Katze nun endlich aus dem Sack. Oder besser gesagt, der Elefant steht im Porzellanladen. Oder was auch immer. Jedenfalls erscheint das Spiel am 20. Oktober und Nintendo- und Mario-Fans können sich freuen.

Der 2D-Sidescroller hat jedenfalls so richtig schöne Oldschool-Vibes, wenn Mario und seine Crew durch die Level und auf die Goombas hüpfen. Mit dabei sind Power-ups und eines davon erobert gerade das Internet und die sozialen Medien im Sturm. Dank besagtem Power-Up verwandelt sich Mario nämlich in eine Elefantenform und das sieht einfach so grandios aus, dass es einen aus den Socken haut.

Wenig überraschend gehen die Fans gerade richtig steil aufgrund dieses Features und überschütten die Elefantenform mit viel Liebe und einigen skurrilen Memes. Allerdings wird auch fleißig spekuliert, ob Daisy und Peach ebenfalls eine Elefantenform bekommen und wie die wohl aussehen mag. Und die Frage, warum Elefanten-Mario keine Stoßzähne hat, schwirrt auch noch durch den Raum.

Wer auch immer die Idee dazu hatte, hat zumindest voll ins Schwarze getroffen - Super Mario Bros. Wonder wird auf immer und ewig mit dem berüsselten Mario in Verbindung stehen.

Bei allem Elefanten-Hype sollte man allerdings nicht vergessen, dass Nintendo gestern bei der Direct noch einige andere Pfeile im Köcher hatte, wie zum Beispiel ein Remake des alten SNES-Klassikers Super Mario RPG oder ein neues Detective Pikachu. Wir haben die wichtigsten Ankündigungen für euch zusammengefasst.