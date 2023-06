Wie angekündigt, hat Nintendo heute im Rahmen einer neuen Nintendo Direct einen Batzen neuer Trailer und einige spannende Ankündigungen präsentiert. Hier alles Wichtige im Überblick.

Nintendo hat sich in den rund 40 Minuten der Direct wahrlich nicht lumpen lassen und ein ganzes Füllhorn an neuen Trailern und Ankündigungen ausgeschüttet. Da waren in der Tat etliche spannende Sachen dabei.

Super Mario Bros. Wonder

Nintendo hat tatsächlich einen neuen 2D-Sidescroller angekündigt und der soll bereits am 20. Oktober 2023 erscheinen. Mit an Bord: Vier-Spieler-Multiplayer und Mario kann sich in einen Elefanten verwandeln. Wait, what?

Pikmin 1, 2 und 4

Neues gab es auch zu Pikmin 4. Nämlich einen neuen Trailer, der uns unter anderem erstmals Nachtmissionen zeigt. Und weil Pikmin so knuffig ist, hat Nintendo die ersten beiden Teile als Switch-Ports als Shadow Drop in den eShop gebracht.

Princess Peach & Luigi's Mansion

Nintendo hat ein Spiel rund um Prinzessin Peach in der Mache, dies aber nur erwähnt und noch nichts nennenswertes gezeigt - das Spiel hat noch nicht mal einen Titel bisher. Außerdem werkelt Nintendo an einem Remaster des 3DS-Titels Luigi’s Mansion: Dark Moon. Beides soll im kommenden Jahr erscheinen.

Batman: Arkham Trilogy

Gute Nachricht für Fans des flatterhaften Rächers: Im Herbst kommt eine Compilation aller drei Arkham-Teile auf die Switch, samt aller Zusatzinhalte und DLCs. Und mit der Trilogie meinen wir Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City und Batman: Arkham Knight - Origins ist nicht dabei.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Ein weiterer Klassiker wird aus der Mottenkiste geholt und mit einem Remake versehen. Dieses Mal trifft es den SNES-Klassiker Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, das in neuer Form bereits am 17. November für Nintendo Switch erscheinen soll.

Detective Pikachu Returns

Schon vor drei Jahren wurde angedeutet, dass Detective Pikachu einen Nachfolger bekommt und nun ist es endlich offiziell und bestätigt. Detective Pikachu Returns heißt der neue Teil und soll am 6. Oktober für Nintendo Switch den Dienst aufnehmen.

Dragon Quest Monsters: The Dark Prince

Die alt bekannte Dragon-Quest-Reihe bekommt Nachschub. Dragon Quest Monsters: The Dark Prince erscheint am 1. Dezember und gibt euch wieder reichlich Gelegenheit zum Monster sammeln nebst rundenbasierten Kämpfen und natürlich einer Story, die euch ins Dämonenreich Nadiria führt.

Abgesehen davon gab es noch einige neue Trailer zu Sonic Superstars, zum neuen DLC für Pokémon Karmesin/ Purpur und zu Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1.