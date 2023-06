Die E3 2023 fällt aus, stattdessen gibt es das Summer Game Fest. Sony legte mit der PlayStation-Direct-Präsentation bereits gut vor, jetzt stehen die nächsten Showcases an. Unter anderem wollen Microsoft und Bethesda ihre neuen Titel im Rahmen der Veranstaltung vorstellen. Was genau zu sehen sein wird, das ist bisher nicht bekannt. Das hindert den Redmondern Konzern aber nicht daran, diskret gegen Sony zu sticheln.

Sticheleien zwischen Konkurrenten im Videospiel-Bereich sind keine Seltenheit und sorgten teilweise sogar für historische Werbekampagnen. Wir erinnern uns beispielsweise an die legendäre "Genesis does what Nintendon't"-Anzeigen von Sega. Ähnlich wild wird es im Rahmen des Summer Game Fest zwischen Sony und Microsoft wohl nicht zugehen, dicke Luft herrscht aber allemal.

Microsoft wird am 11. Juni 2023 um 19:00 Uhr den Xbox und Bethesda Games Showcase ausstrahlen, im Anschluss erwarten euch bei der Starfield Direct auch direkt neue Informationen zu dem kommenden Weltraum-Rollenspiel. Sony hingegen verzichtete auf direkte zeitliche Nähe zur Veranstaltung von Geoff Keighley und hielt den PlayStation Showcase bereits vor zwei Wochen ab. Dieser wurde aber größtenteils nur verhalten aufgenommen, hier wittert Microsoft jetzt wohl eine Chance auf Stimmungsmache.

Zumindest legt das ein kleiner Seitenhieb von Aaron Greenberg, Vice President of Xbox Games Marketing, nun nahe. Ein Fan äußerte mit einem Tweet die Bitte, CGI-Trailer nur für Neuankündigungen zu zeigen, bekannte Titel sollen hingegen mit echten Spielszenen bedacht werden.

Greenberg reagiert mit der folgenden Aussage: "Keines unserer First-Party-Spiele, das wir in unserer Show zeigen, wird in einem reinen CGI-Trailer gezeigt. Es gibt entweder Ingame-Material, In-Engine-Material oder Ingame-Aufnahmen mit einigen Cutscenes. Jeder unserer Trailer wird so gekennzeichnete, dass es für unsere Fans hoffentlich klar ist."

Hier versteckt sich natürlich eine kleine Stichelei gegen Sony, denn beim PlayStation Showcase gab es wieder einmal haufenweise CGI-Material. Allerdings gab es zu einigen Titeln auch echtes Gameplay, beispielsweise im Fall von Marvel's Spider-Man 2.