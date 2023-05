Wie zu erwarten war, hat Marvel's Spider-Man 2 einen großen zeitlichen Umfang auf dem gestrigen PlayStation Showcase eingenommen. Es gab reichlich Gameplay und frische Details - aber weiter keinen konkreten Release-Termin.

Sony hat den PlayStation Showcase am gestrigen Abend zum Anlass genommen, das Action-Sequel Marvel's Spider-Man 2 endlich ausführlich zu zeigen. Ein zehnminütiges Video präsentierte erstes ausgiebiges Gameplay und in einem weiteren Trailer wurde mit Kraven the Hunter ein Antagonist vorgestellt.

Karven war bereits im ursprünglichen Ankündigungsvideo aus dem Jahr 2021 zu erspähen und wurde nun konkreter für Spider-Man 2 bestätigt. Er feiert sein Debüt in der Gaming-Reihe und ist auf der Suche nach einem Gleichgesinnten. Das wiederum sind keine guten Neuigkeiten für die Einwohner von New York, darunter eine wilde Meute an Bösewichten und die Spider-Men Peter Parker und Miles Morales. Zwischen dem Beginn von Kravens großer Jagd und einem brandneuen Symbiont, der Erde-1048 bedroht, haben die Helden alle Hände voll zu tun.

Marvel's Spider-Man 2 - Introducing Kraven the Hunter Trailer Dieser dreiminütige neue Trailer vom PlayStation Showcase rückt Kraven the Hunter in den Fokus.

Kravens Jäger sind daher auch die neue feindliche Fraktion im Spiel, die Dr. Curt Connors alias Der Lizard jagt. Pter muss ihn aufhalten, wobei es in Connors Haus auf der anderen Seite des East River in Queens, einer der neuen spielbaren und erkundbaren Bezirke, losgeht. Im Titel trägt Peter Parker auch den ikonischen schwarzen Anzug - und der steht für mehr als nur den bloßen Look. Durch den Anzug wird der Protagonist an Symbionten gebunden, was ihm auch einige neue Tricks einbringt. Die Symbiont-Tentakel lassen Spider-Man größer wirken, knallen Feinde gegen harte Oberflächen und ermöglichen neue Spielmechaniken.

Und dann ist da auch noch Miles Morales, der in Spider-Man 2 zurückkehrt und ebenfalls spielbar ist. Es wird also zwei spielbare Spider-Helden geben, allerdings nicht in Koop-Form, wie die Entwickler unlängst bereits unterstrichen hatten. Vielmehr könnt ihr die beiden Protagonisten in einem nahtlosen Wechsel selbst im Singleplayer zocken.

Was es allerdings weiterhin nicht gibt, ist ein konkreter Release-Termin. Spider-Man 2 ist für den Augenblick weiter pauschal für Herbst 2023 eingeplant.