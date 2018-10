Das 2017 veröffentlichte Strategie-Sequel Sudden Strike 4 gehört noch lange nicht zum alten Eisen, denn nun haben Kalypso Media und Kite Games den nächsten DLC verfügbar gemacht.

Strategen unter euch, die weiter auf Nachschub für das 2017 veröffentlichte Sudden Strike 4 gewartet haben, dürfen nun aufatmen. Kalypso und Kite Games haben heute den mittlerweile dritten DLC zur Verfügung gestellt.

Die neueste Erweiterung trägt den Namen "Africa - Desert War" und ist ab sofort für PC, Mac, Linux und Xbox One zu haben; für die PS4 folgt der DLC am kommenden Montag, den 15. Oktober 2018. Dabei erhaltet ihr zwei neue Kampagnen an die Hand, die euch die entscheidenden Schlachten des Afrikafeldzugs nacherleben lässt; außerdem werdet ihr mit den unerbittlichen Gefahren der Wüste konfrontiert. Thematisch werden die erste Konfrontation von alliierten und deutsch-italienischen Truppen am Kasserinpass, die Belagerung der Stadt Sidi Barrani oder der Wendepunkt des Feldzugs bei der Schlacht um El Alamein aufgegriffen.

Ihr bekommt für die neuen Herausforderungen auch neue Optionen an die Hand, denn das Arsenal wird um fünf zusätzliche Doktrin-Kommandanten, darunter der deutsche Generalfeldmarschal Erwin Rommel, 30 Fahrzeuge und mehr erweitert. Der Kauf des Add-ons ist über die jeweiligen Stores auf den einzelnen Plattformen für 9,99 Euro möglich.