Die sogenannte Champion Edition von Street Fighter V wurde zuvor ja bereits angekündigt. Für diese umfassende neue Version des Prügelspiels wurde jetzt ein weiterer Charakter bestätigt, der ein Comeback feiern wird.

Ab dem 14. Februar 2020 soll die sogenannte Champion Edition von Street Fighter V erhältlich sein. Dabei handelt es sich um die umfassendste Version des langjährigen Prügelspiels, die euch über 40 Charaktere, 34 Kampfarenen und über 200 Kostüme bieten wird.

Als 40. Charakter wurde nun hierfür ein weiterer Comeback-Kämpfer bestätigt: Ab dem 14. Februar wird demnach auch der "King of Chaos" persönlich, namentlich Seth, in den Ring treten. Dabei handelt es sich um den bekannten Boss-Charakter aus dem früheren Street Fighter IV, der nun in einer neuen Form in der Champion Edition zurück kommt.

Street Fighter V: Champion Edition - Seth Character Reveal Trailer Mit Seth wurde nun ein weiterer Charakter für das Prügelspiel Street Fighter V bestätigt.

Nach dem Niedergang von Seth konnte ein Teil von ihm überleben und diese Überbleibsel seines biologischen Gehirns wurden nun mit einer neuen physischen Gestalt verbunden. Der Kämpfer hat die Fähigkeit, die Moves seiner Gegner zu analysieren, zu stehlen und zu benutzen. Wenn ihr euch gegen Seth stellt, müsst ihr daher gut vorbereitet sein und euch mit eurer eigenen Kampfkunst auskennen.

Aktive Spieler bekommen im ab sofort verfügbaren Dezember-Update bereits einen Vorgeschmack auf die Champion Edition, denn durch dieses stehen nun bereits Gill, eine neue Arena und neue Gameplay-Features zur Verfügung. Gill wird ab Februar auch Teil der Kämpferriege der Champion Edition sein, kann aber schon jetzt als kostenpflichtiger digitaler Download oder für Fight Money in der aktuellen Spielfassung gezockt werden.