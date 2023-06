Street Fighter 6 ist ab heute offiziell erhältlich - und zumindest auf Steam hat das neue Beat'em-Up von Capcom schon einmal einen Start nach Maß hingelegt.

Prügelspiel-Fans haben mit Street Fighter 6 ab heute die Chance, den neuen Teil einer der populärsten Reihen des Genres zu zocken - und zumindest auf Steam haben das ganz offensichtlich schon viele Gamer getan. Die PC-Version des Beat'em-Ups von Capcom hat dort einen hervorragenden Start erwischt; das legen zumindest erste Zahlen dar.

Direkt am Launch-Tag haben in der Spitze demnach schon 65.873 Gamer gleichzeitig Street Fighter 6 gezockt; das geht aus Daten von SteamDB hervor. Damit knackt der Titel direkt einmal eine Bestmarke, denn Street Fighter 6 ist damit schon jetzt das in der Spitze von den meisten Spielern gleichzeitig gezockte Prügelspiel überhaupt auf Steam. Das gilt jedenfalls dann, wenn man lediglich kostenpflichtige Genre-Vertreter einbezieht und kostenlose Spiele wie MultiVersus mit einem Peak-Bestwert von 153.433 Spielern gleichzeitig ausblendet.

Unter dem kostenpflichtigen Premium-Prügelspielen konnte bis dato aber noch kein anderer Titel Street Fighter 6 in Sachen Spielerzahl das Wasser reichen - und das schon so frühzeitig nach dem Release. Insbesondere der aktuelle Hauptkonkurrent Mortal Kombat 11, der ja nicht gerade als Flop gilt, bleibt deutlich hinter den Zahlen des Capcom-Titels auf Steam zurück. Der Titel von NetherRealm, der schon länger erhältlich ist, brachte es seit dem Launch in der Spitze auf einen Maximalwert von 35.147 Spielern gleichzeitig.

Kurzum: Capcom dürfte mit dem PC-Start mehr als zufrieden sein, zumal das Wochenende ja erst noch bevor steht und die Chancen daher gut stehen dürften, dass der Spitzenwert noch einmal verbessert wird. Selbst jetzt im Zeitpunkt der Entstehung dieser Meldung sind schon wieder über 53.000 Spieler in Street Fighter 6 unterwegs.