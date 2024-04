Der Frühling ist da und damit auch die Zeit der Frühlingsgefühle! Falls ihr eine Idee für euer nächstes Date sucht oder einfach dem Heuschnupfen aus dem Weg gehen wollt, hätten wir etwas für euch! Beim Streamingdienst WOW bekommt ihr bereits ab 5,98 € Zugang zu aktuellen Blockbustern und Serien-Highlights. Perfekt für das nächste kuschelige Sofa-Date zu zweit!

Damit ihr euch den romantischen Abend aber nicht mit allzu langer Suche nach dem passenden Film verderbt, haben wir schonmal vorgesorgt. Hier findet ihr nur ein paar der Highlights, die euch bei WOW erwarten.

Da die Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht, werft ihr vielleicht mal einen Blick auf das “Charlie und die Schokoladenfabrik”-Prequel “Wonka”. Willy Wonka (gespielt von Timothée Chalamet) macht sich auf den Weg in die große Stadt, um sich seinen großen Traum zu erfüllen und einen eigenen Süßigkeitenladen zu eröffnen. Dank der Rezepte seiner verstorbenen Mutter läuft der Laden zwar bald schon extrem erfolgreich, dadurch zieht er aber auch den Unmut der Konkurrenz auf sich. Die Schokoladenfabrikanten sind zu allem bereit und bald schon muss Willy sogar um sein Leben fürchten.

Direkt hinter dem Super Mario Bros. Film und dem ikonischen Duo Barbie und Oppenheimer war Wonka 2023 der vierterfolgreichste Film in den deutschen Kinos. Ab dem 24.05. öffnen sich bei WOW die Türen zur Schokoladenfabrik und der Geschichte von Willy Wonka.

Und wem das zu süß ist, dem gefällt eventuell “The Rookie” mit Nathan Fillion in der Hauptrolle. Seit mittlerweile sechs Staffeln ist der älteste Polizei-Anfänger in Los Angeles im Namen des Gesetzes unterwegs. In der aktuell letzten, sechsten Staffel hat es ein mysteriöser Verbrecherboss auf Nolan (Nathan Fillion) und sein Team abgesehen. Dennoch unternehmen sie gemeinsam mit Nolans Verlobten, Feuerwehrfrau Bailey Nune (Jenna Dewan), alles, um die Stadt vor den Gangstern zu schützen.

Wappnet euch also für die nächsten Stunden der Zweisamkeit und holt euch euer WOW Abo bereits ab 5,98 €* im Monat. Genießt ausgezeichnete Filme und Serien wie “The Sympathizer”, “Trolls” oder “Chicago Fire” (ab 06.05.) ganz ohne Heuschnupfen von Zuhause aus.

*Filme & Serien 12-Monatsabo: Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate 5,98 € mtl. (ohne Premium) und verlängert sich anschließend unbefristet. Ab dem 13. Monat 9,98 € mtl. (ohne WOW Premium). Das Abonnement kann erstmalig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit, danach monatlich gekündigt werden. WOW Premium kann ohne Zusatzkosten erstmals zum Ende der-7 Tage-Testphase gekündigt werden. Soweit nicht gekündigt, verlängert sich WOW Premium auf unbestimmte Zeit zu 5 € mtl. und kann monatlich gekündigt werden. Ersparnis: Die Ersparnis in Höhe von 40 % ergibt sich aus dem monatlichen Preis während der rabattierten Laufzeit (5,98 € mtl. ohne Premium) im Vergleich zum monatlichen Preis des WOW Filme-Serien Monatsabos (9,98 € mtl. ohne Premium), der nach der rabattierten Laufzeit automatisch anfällt. Alle Preise inkl. MwSt. Änderungen vorbehalten. Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG, Medienallee 26, 85774 Unterföhring. Fotos: Mission: Impossible – Dead Reckoning © 2023 Paramount Pictures; Wonka © 2023 Warner Bros. Ent. All rights reserved; Chicago Fire © Universal Channel; The Rookie © 2024 Lions Gate Television, Inc. And Abc Signature. All rights reserved.