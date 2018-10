Der polnische Combat Racer Steel Rats spendiert nur wenige Wochen vor Release neues Gameplay Material.

Steel Rats erscheint kommenden Monat, am 7. November für PC, PS4 und Xbox One. Der polnische Publisher und Entwickler Tate Multimedia hat einen Combat-Racer entwickelt, in dem ihr mit eurer Motorrad-Gang durch eine düstere Dieselpunk-Welt fahrt, Stunts wagt und Kämpfe annehmt.

Die Macher verstehen unter dem Spiel eine Weiterentwicklung des 2.5-D-Action-Arcade-Genres. Oktan-getriebene Motorradkämpfe sollen sich mit Stunt-Gameplay und einer visuell individuellen Retro-Future-Welt vermengen. Die namensgebenden Steel Rats sind dabei eine Punk-Biker-Gang, die einst die Straßen von Coastal City beherrschte und sich nun gegen eindringende Horden zerstörerischer Junkbots verteidigen müssen.

Charaktere sind jederzeit frei wählbar. Unterlegt wird das Spiel mit Musik des japanischen Rocktrios "The 5.6.7.8's", die vor allem für ihren Hit "Woo Hoo" aus "Kill Bill" bekannt sind. Steel Rats wird eine geremasterte Fassung der Single "Hoovering" enthalten, die exklusiv für das Spiel in den bekannten Midilive Studios in Paris aufgenommen wurde, in denen schon Film-Soundtracks zu "96 Hours" und "Hellboy – Die goldene Armee" entstanden.