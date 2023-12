Schnäppchenjäger, die gerne auf dem PC zocken, fiebern für gewöhnlich gerne den großen Verkaufsaktionen auf Steam entgegen, denn dort sind immer gute Deals zu machen. Jetzt ist zum Jahresabschluss der alljährliche Steam Winter Sale gestartet!

Valve hat auf der populären PC-Plattform Steam den allseits bekannten und beliebten Winter Sale gestartet - und damit die letzte große Verkaufsaktion des Jahres 2023. Ab sofort lassen sich bei unzähligen Titeln wieder Schnäppchen machen, wobei ihr euch nicht zwangsläufig direkt entscheiden müsst. Der Steam Winter Sale wird nämlich noch bis zum 4. Januar 2024 im neuen Jahr laufen.

Wer von seinem Weihnachtsgeld noch was übrig hat, der kann nun also wieder viele Titel imt teils satten Rabatten kaufen und seiner Steam-Spielebibliothek hinzufügen. Preisnachlässe von bis zu 90 Prozent sind drin, so dass ihr ordentlich sparen könnt. Und das Beste daran: Es sind auch aktuellere und namhafte Titel mit von der Partie, beispielsweise EA Sports FC 24, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare III oder das vielfach als Spiel des Jahres ausgezeichnete RPG-Epos Baldur's Gate III.

Im Folgenden zeigen wir euch eine Übersicht über einige der unzähligen Deals auf:

Call of Duty: Modern Warfare III - 48,99 Euro (-30%)

Anno 1800 - 14,99 Euro (-75%)

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege - 7,99 Euro (-60%)

Hogwarts Legacy - 29,99 Euro (-50%)

Starfield - 48,99 Euro (-30%)

Total War: Warhammer III - 29,99 Euro (-50%)

Baldur's Gate III - 53,99 Euro (-10%)

Sekiro: Shadows Die Twice - 29,99 Euro (-50%)

Elden Ring - 35,99 Euro (-40%)

Street Fighter 6 - 39,59 Euro (-34%)

Lords of the Fallen - 38,99 Euro (-35%)

Resident Evil 4 Remake - 29,99 Euro (-50%)

Lies of P - 47,99 Euro (-20%)

Age of Wonders 4 - 34,99 Euro (-30%)

Remnant II - 29,99 Euro (-40%)

Sons of the Forest - 23,19 Euro (-20%)

Forza Horizon 5 - 29,99 Euro (-50%)

The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition - 7,99 Euro (-80%)

Red Dead Redemption 2 - 19,79 Euro (-67%)

Cities: Skylines II - 44,99 Euro (-10%)

God of War - 24,99 Euro (-50%)

Stellaris - 11,99 Euro (-70%)

Star Wars Jedi: Survivor - 34,99 Euro (-50%)

Diablo IV - 41,99 Euro (-40%)

Sid Meier's Civilization VI - 5,99 Euro (-90%)

The Outlast Trials - 21,74 Euro (-25%)

Payday 3 - 29,99 Euro (-25%)

EA Sports FC 24 - 27,99 Euro (-60%)

Party Animals - 12,59 Euro (-30%)

ARK: Survival Ascended - 40,49 Euro (-10%)

Mortal Kombat 1 - 34,99 Euro (-50%)

Destiny 2: Lightfall - 19,99 Euro (-60%)

Fallout 76 - 7,99 Euro (-80%)

Mass Effect: Legendary Edition - 5,99 Euro (-90%)

Far Cry 6 - 14,99 Euro (-75%)

Cyberpunk 2077 - 29,99 Euro (-50%)

Dabei handelt es sich wohlgemerkt ja nur um eine kleine Auswahl der ganzen Angebote; in Gänze könnt ihr euch diese wie gewohnt auf der offiziellen Steam-Webseite zu Gemüte führen und fleißig shoppen.