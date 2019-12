Valves größter Sale des Jahres, der Steam Winter Sale, hat begonnen. Welche Angebote euch erwarten und wie das diesjährige Spielchen abläuft, erfahrt ihr hier.

Wie in jedem Jahr startet auch heuer wieder der groß angelegte Steam Winter Sale, in dessen Zuge ihr euren Pile of Shame für wenig Geld noch ein wenig höher stapeln könnt. Die Rabattaktion startete am gestrigen Abend um 19 Uhr.

Unter anderem erwarten euch Titel wie Dark Souls III für 14,99 Euro statt knapp 60 Euro. The Surge 2 ist für 20 Euro weniger zu haben. Darksiders III wurde um 66 Prozent reduziert und kostet im Sale nur noch 20,39 Euro.

Beeilen müsst müsst ihr euch allerdings keineswegs. Bis zum 2. Januar habt ihr Zeit, nach den passenden Spielen für das kommende Jahr zu suchen. Parallel hat Steam außerdem die Steam Awards 2019 gestartet. Bis zum 31. Dezember könnt ihr für das Spiel eurer Wahl abstimmen. Außerdem könnt ihr mit einer Form von Minispiel rechnen, das euch dazu motivieren soll, Geld auszugeben.

Dieses Jahr könnt ihr durch unterschiedliche Aktivitäten für den Steam-Tal Wintermarkt verdienen, um euch zusätzliche Rabatte zu sichern. Beispielsweise erhaltet ihr für einen Kauf während der Aktion pro ausgegebenem Euro 111 Marken. Indem ihr weitere Aufgaben abschließt, könnt ihr euren Markenvorrat weiter aufstocken. Mit 5.000 Einheiten erhaltet ihr einen Nachlass von 4,50 Euro auf euren nächsten Kauf oder könnt euer Steam-Profil weihnachtlich dekorieren. Für weitaus weniger bekommt ihr unter anderem neue Chataufkleber oder -Effekte, Emoticons, Hintergründe usw.