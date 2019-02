Jahr für Jahr werden allerhand Awards im Spielebereich vergeben, wobei die The Game Awards mittlerweile zur renommiertesten Auszeichnung avanciert sind. Daneben gibt es aber auch noch andere namhafte Vertreter wie beispielsweise die Steam Awards. Die Auszeichnungen werden von der Community vergeben und stehen für 2018 nun fest.

Während des alljährlichen Winter Sale können Spieler auf der populären PC-Plattform Steam auch ihre Stimmen für die nominierten Titel abgeben und sich somit direkt an der Vergabe der Steam Awards beteiligen. Jetzt wurden die Stimmabgaben ausgewertet und die Gewinner der Steam Awards 2018 stehen fest.

Via Steam TV wurden die Sieger nun bekannt gegeben, wobei der Action-Hit PlayerUnknown's Battlegrounds als der größte Gewinner gelten darf. Das Spiel von PUBG Corp. konnte nämlich die prestigeträchtige Kategorie des Game of the Year für sich entscheiden. Zum besten Entwickler wurden indes die Witcher-Macher von CD Projekt RED gekrönt.

Alle Gewinner der Steam Awards 2018 im Überblick:

Game of the Year

Playerunknown’s Battlegrounds

Monster Hunter: World

Kingdom Come: Deliverance

Hitman 2

Assassin’s Creed Odyssey

VR Game of the Year

The Elder Scrolls 5: Skyrim VR

VRChat

Beat Saber

Fallout 4 VR

Superhot VR

Labor of Love

Dota 2

Grand Theft Auto 5

No Man’s Sky

Path of Exile

Stardew Valley

Best Environment

The Witcher 3: Wild Hunt

Subnautica

Shadow of the Tomb Raider

Far Cry 5

Dark Souls 3

Better with Friends

Counter-Strike: Global Offensive

Rainbow Six Siege

Payday 2

Dead by Daylight

Overcooked 2

Best Alternate History

Wolfeinstein 2: The New Colossus

Assassin’s Creed Odyssey

Hearts of Iron 4

Sid Meier’s Civilization 6

Fallout 4

Most Fun with a Machine

Euro Truck Simulator 2

Rocket League

Nier:Automata

Factorio

Space Engineers

Best Developer

CD Projekt RED

Ubisoft

Bethesda

Rockstar Games

Digital Extremes

Square Enix5

Capcom

Paradox Interactive

Bandai Namco

Klei Entertainment