Star Wars: The Old Republic

Seit 2011 ist Star Wars: The Old Republic erhältlich und hält sich seither hartnäckig und kontinuierlich auch mit frischen Inhalten am Markt der Online-Rollenspiele. Rund um das Spiel steht jetzt jedoch scheinbar ein deutlicher Einschnitt an.

Laut einem neuen Bericht gibt es rund um das langjährige MMO Star Wars: The Old Republic nun eine größere Änderung. Demnach soll ein neues Entwicklerteam die weitere Betreuung und die Erstellung neuer Spielinhalte übernehmen und das bisherige BioWare-Team ersetzen.

Demnach wird Star Wars: The Old Republic nunmehr von BioWare in die Hände von Broadsword Online Games gelegt. BioWare selbst will sich künftig nur noch auf Singleplayer-Franchises wie Dragon Age und Mass Effect konzentrieren, frei werdende Mitarbeiter könnten also bei der Entwicklung der neuen Teile dieser Serien helfen.

Broadsword Online Games habe bereits eine Absichtserkärung mit Electronic Arts unterzeichnet, in welcher es um die Übernahme der Arbeiten gehe. Künftig soll dieses Studio für die Bereitstellung neuer Updates für das MMO verantwortlich sein. In der Folge hat sich EA selbst zum Berich geäußert und betont, dass man gegenwärtig evaluiere, wie man "dem Spiel und auch dem Team die beste Möglichkeit gebe, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln". Dazu zählen auch "Verhandlungen mit Broadsword", einem Studio, das Erfahrungen in Online- und Community-Erfahrungen habe. "Unser Ziel ist es, das zu tun, was das Beste für Spieler und Spiel ist", so EA.

Broadsword ist Fans von MMOs vielleicht ein Begriff, zeichneten diese doch auch für Ultima Online und Dark Age of Camelot verantwortlich. Gründer des Studios ist Rob Denton, der frühere VP von BioWare, welcher das Unternehmen 2013 verlassen hatte, zuvor jedoch dort auch an Star Wars: The Old Republic arbeitete. Verbindungen sind also bereits vorhanden.

Sollte der Deal wie geplant in diesem Monat abgeschlossen werden, sei davon auszugehen, dass immerhin etwas mehr als das 70 bis 80 Mitarbeiter starke Kernteam rund um Star Wars: The Old Republic mit zu Broadsword wechselt und dem MMORPG treu bleibt. Für die übrigen Mitarbeiter sollen neue Rollen bei EA gefunden werden, in Einzelfällen dürfte es aber auch zu Entlassungen kommen.