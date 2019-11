Hast du Star Wars Jedi: Fallen Order schon durchgespielt? Alle Truhen und Echos gefunden? Glückwunsch! Aber selbst dann sind dir womöglich ein paar der 10 Dinge entgangen, die wir dir im Folgenden gerne vorstellen wollen. Freu dich auf jede Menge Geheimnisse, Easter Eggs und Anspielungen für Star-Wars-Nerds.

Platz 10: Order-66-Easter-Egg

Die Order 66 spielt eine bedeutende Rolle in der Geschichte von Star Wars Jedi: Fallen Order. Darauf spielt schon sehr früh im Spiel ein besonders gut verstecktes Easter Egg an, das wahrscheinlich nur derjenige findet, der genau weiß, wo er danach suchen muss. Recht zu Beginn des Spiels versperrt dir im Zug eine verschlossene Tür den Weg. Normalerweise dreht man sich an dieser Stelle um und geht einen alternativen Weg. Versuchst du aber, exakt 66 mal die Tür zu öffnen, dann hörst du das originale Sprachsample aus Episode 3: Die Rache der Sith, mit dem der Imperator den Klontruppen die Auslöschung der Jedi befiehlt: „Execute Order 66!“