Respawn hat Star Wars Jedi: Fallen Order einen neuen Patch spendiert, der einige Mängel im Gameplay behebt. Das erwartet euch.

Star Wars Jedi: Fallen Order erhält sein erstes Update, das einige der essenziellen Mechaniken des Spiels verbessert. Vor allem an den Kämpfen und der Klettermechanik des Spiels wurde gefeilt. So soll Cal Kestis besser reagieren, wenn ihr mehrere Aktionen wie Tritte aneinanderreiht. Ebenso wurden Sprintattacken und Parieranimationen einer Anpassung unterzogen. Den Patch Notes lassen sich leider nur sehr grobe Informationen zu den Änderungen entnehmen.

Die zweite große Anpassung betrifft das Klettern. Sobald ihr den aktuellen Patch für Jedi: Fallen Order heruntergeladen habt, sollten Animationen beim Greifen nach Kanten genauer und vorhersehbarer dargestellt werden.

Abgesehen davon hat Respawn einen Bugs gefixt, der das Wachstum von Samen im Terrarium auf dem Schiff stoppt. Dieser machte es in der Folge unmöglich, ein damit verbundenes Achievement freizuschalten. Nachfolgend findet ihr die vollständigen Patchnotes:

Packt das Lichtschwert aus, in Star Wars Jedi: Fallen Order gibt es mächtig auf die Mütze. Wir zeigen euch, was alles in dem Spiel steckt.