Die Art, wie ihr in Star Wars Jedi: Fallen Order Gegner besiegt, hat sich offen bar von Zelda: Wind Waker und Metroid inspirieren lassen. Was genau bedeutet das?

The Legend of Zelda: Wind Waker und Metroid wurden offenbar von Respawn als Inspirationsquelle für Gegner in Star Wars Jedi: Fallen Order herangezogen. Das hat Game Director Stig Asmussen in einem Interview mit PressStart verraten. Während ihr ihr unterschiedlichen Bösewichten in der Galaxie zu Leibe rückt, werdet ihr wohl auf ähnliche Herausforderungen stoßen, die ihr aus diesen alten Spielen kennt. Das scheint sich vor allem auf neue Fähigkeiten zu beziehen, die notwendig sind, um einen bestimmten Gegner besiegen zu können.

"Einiges davon wurde beeinflusst von, ihr wisst schon - Wenn ihr euch Spiele wie Zelda Wind Waker anseht, wenn ihr eine neue Fähigkeit erhaltet, sind manche Gegner in einer bestimmten Art gestaltet, auch in Metroid [...], die ihr mit dem Upgrade auf andere Art angehen könnt und vielleicht sind sie dann nicht mehr so große Herausforderungen wie sie es zuvor waren." Klingt so, als würde es in Jedi: Fallen Order Gegner geben, die zunächst kaum besiegbar scheinen und mit besonderen Waffen und Fähigkeiten in die Knie gezwungen werden können. Das Schlüssel- und Schlüsselloch-Prinzip.

Während des Star-Wars-Jedi:-Fallen-Order-Panels, das während der Star-Wars-Celebration stattfand, verriet Asmussen außerdem, dass ihr in dem neuen Spiel mit Bedacht an Kämpfe herangehen müsst. Abgesehen von dem oben genannten Zelda-Ansatz, müsst ihr offenbar nicht nur das Verhalten eines Gegners, sondern auch einer Gegnergruppe verstehen. Ihr werdet eure Strategie offenbar entsprechend anpassen müssen. Was genau das alles bedeutet erfahren wir am 15. November, wenn Fallen Order erhältlich ist.