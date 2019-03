Star Wars und Electronic Arts, das ist bislang ja nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte. Mit Star Wars Jedi: Fallen Order soll jedoch alles besser werden, und für diesen Titel haben sich EA und Entwickler Respawn Entertainment auch prominente Unterstützung an Bord geholt.

Nach dem überraschenden Erfolg mit Apex Legends werkelt Respawn Entertainment bekanntermaßen schwerpunktmäßig an Star Wars Jedi: Fallen Order. Im Titel von Publisher EA werdet ihr die Rolle eines Jedi übernehmen, auf die zum Zeitpunkt im Spiel groß Jagd gemacht wird. Schließlich ist der Titel zwischen "Star Wars: Episode 3" und "Star Wars: Episode 4" angesiedelt.

Für die bisherigen Star-Wars-Titel - ob veröffentlicht oder eingestellt - musste Electronic Arts ja reichlich Kritik einstecken, doch mit Star Wars Jedi: Fallen Order soll sich das Blatt endlich zum Guten wenden. Dazu hat man sich auch externe Hilfe ins Boot geholt.

Damit euch die Geschichte auch wirklich vor den Bildschirm fesselt, wurde Chris Avellone als Writer mit ins Boot geholt. Dieser zeichnete zuvor unter anderem für Fallout: New Vegas mitverantwortlich und bestätigte die Tätigkeit für Respawn Entertainment nun selbst via Twitter. Dort gab er nun zum Besten, dass seine Arbeiten am Spiel zwischenzeitlich abgeschlossen sind.

I can't say 100% b/c of NDAs, but the ones I can say: I just finished up work with Jedi: The Fallen Order - and beyond that, there's another big bomb dropping in a month! Er, I mean, maybe. Ahem.